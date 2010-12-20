Yıldırım yine hakem odası bastı

T24 - Fenerbahçe Başkanı’nın, Sivasspor maçında Yunus Yıldırım’a “Nasıl olsa bu hakem penaltı vermiyor diye rakipler istediklerini yapıyor” diyerek tepki gösterdiği ve devre arası soluğu hakem odasında aldığı öğrenildi.



Sivasspor maçının devre arasında hakem odasına inen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlere ateş püskürdü. Milliyet gazetesinde yaımlanan haber şöyle:







İlk yarıda hakem Yunus Yıldırım’ın net bir penaltılarını vermediğini ileri süren Yıldırım’ın, “Nasıl olsa bu hakem penaltı vermiyor diye rakipler ceza alanı içinde istediklerini yapıyor. Her türlü kural ihlalinde bulunuyor. MHK atamalarda hiç özen göstermiyor” şeklinde konuştuğu bildirildi.

Hakem Yıldırım’a maç içindeki kararlarıyla ilgili serzenişte bulunduğu kaydedilen Fenerbahçe başkanının, geçmiş haftalarda takımı aleyhine çalınan düdükler ile şampiyonluk yarışındaki rakiplerine verilen penaltılar konusunda Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’e de şikayetlerini dile getirdiği belirtildi.



Hakem atamalarından sorumlu olan MHK Başkanı Oğuz Sarvan ve yardımcısı Yüksel Okçuoğlu’na tepkili olduğu kaydedilen Yıldırım’ın, “Federasyonun ne kadar iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Ancak MHK ve hakemlerde aynı özeni, dikkati göremiyoruz. Hem atamalarda, hem kararlarda standart sağlayamıyorlar. Bir yere kadar susuyoruz. Zamanı ve yeri geldiğinde hepsini konuşacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.



Futbol Federasyonu Başkanı Özgener’in ise kulüplerden hakemler konusunda kendisine iletilen şikayetlerden rahatsız olduğu ve son bir ay içerisinde MHK Başkanı Sarvan’ı defalarca uyardığı öğrenildi.