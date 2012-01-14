Yıldırım: Yanında olamayacağım için bana kırılma

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Lefter'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı: "Güle güle Koca Kaptan, Bu camia seni unutmayacak. Ebediyete gidiş yolculuğunda; yanında olamayacağım için bana kırılma."



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in vefatı ile ilgili, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı.



Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden ''Güle Güle Koca Kaptan'' başlığıyla verilen açıklamada, Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



''Güle güle Koca Kaptan. Büyük Fenerbahçeli Koca Kaptan. Biz, sizlerle büyüdük, sizlerle sevdalandık Fenerbahçemize. Ebediyete gidiş yolculuğunda; yanında olamayacağım için bana kırılma, sana hakkım geçtiyse helal olsun. Nur içinde yat, ailene, camiamıza ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak, Güle Güle Koca Kaptan. Kardeşin Aziz Yıldırım.''



