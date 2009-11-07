Yıldırım: Yan gözle bakanın gözünü çıkarırız!

Ermeni diasporasına tepki gösteren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Bizden zarar gelmez ama ülkemize yan gözle bakılırsa o gözü çıkarırız" dedi.



Muş'a gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, tarihi Murat Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.



Bakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'la olan ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Yıldırım, "Türkiye, Ermenistan'ı niye tehdit görsün? Bizim onlarla bir derdimiz yok. Onların da bizimle bir derdi yok. Ama dünyanın her tarafına dağılmış Ermeni diasporası Türkiye'de toprak davası görüyor. Herkes yerini yurdunu bilecek. Bizden kimseye zarar gelmez. Ne zaman ülkemize yan gözle bakılırsa o zaman o gözü çıkarırız" dedi.