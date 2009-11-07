T24 LogoT24 Logo
Politika

Yıldırım: Yan gözle bakanın gözünü çıkarırız!

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Muş'a gerçekleştridiği ziyaret sırasında Ermeni Diasporası'na çok sert mesaj gönderdi.

07 Kasım 2009 02:00

Ermeni diasporasına tepki gösteren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Bizden zarar gelmez ama ülkemize yan gözle bakılırsa o gözü çıkarırız" dedi.

Muş'a gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, tarihi Murat Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'la olan ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, "Türkiye, Ermenistan'ı niye tehdit görsün? Bizim onlarla bir derdimiz yok. Onların da bizimle bir derdi yok. Ama dünyanın her tarafına dağılmış Ermeni diasporası Türkiye'de toprak davası görüyor. Herkes yerini yurdunu bilecek. Bizden kimseye zarar gelmez. Ne zaman ülkemize yan gözle bakılırsa o zaman o gözü çıkarırız" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24