Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonunu denizle buluşturdu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, deniz içerisine batırılacak kule keson temellerinden ikincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı. Köprünün Avrupa yakasındaki kule temelini oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonunun ıslak havuza alınması için Yıldırım ve Turhan ile birlikte protokol üyeleri butona bastı. Yıldırım ve Turhan, kule kesonunun römorkörler tarafından ıslak havuza çekilmesi çalışmalarını izledi.

1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temellerinin kuru havuzdan ıslak havuza geçiş töreni, Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyede gerçekleştirildi. Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, eski bakanlar Ahmet Arslan, Lütfi Elvan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile çok sayıda konuk katıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü tanıtım filminin izlenmesi ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ZAMANA VE MEKANA KAYIT DÜŞECEK BİR ESER YÜKSELİYOR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çanakkale’de, zamana ve mekana kayıt düşecek bir eser yükseldiğini ve keson batırma işinin, bu eserin en zahmetli, en önemli aşamalarından birini teşkil edeceğini belirtti. Çanakkale’nin sadece bir şehir, bir boğaz olmadığını ifade eden Turhan, “Hatıralarda, Çanakkale’de yaşanmış çok önemli hadiseler var. Dünyanın yenilmez denilen 7 düvel armadalarının battığı bir boğaz var. Bu tehdide gülen 15\'liler var. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yokluklar ve zorluklar karşısında yılmama iradesi var. Kamu özel işbirliği modeliyle yapımını gerçekleştireceğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 100 milyon euro yatırım tutarıyla ülkemizin en büyük projelerinden birisi. Bu dev eser İstanbul Boğazı\'nın iki kat uzunluğundaki Çanakkale Boğazı\'nın yakasını birleştirecek. Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu bölgemizde ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca AB ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e ulaşacak\" dedi.

\'BOĞAZ GEÇİŞİ 4 DAKİKAYA DÜŞECEK\'

Bakan Turhan, feribotla 30 dakikada geçilen, ancak bekleme süreleri ile 1 saate çıkan Çanakkale Boğazı geçiş süresinin 4 dakikaya ineceğini belirterek, \"Yapımı devam eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu İzmir-Aydın ile Marmara ve Ege bölgelerindeki otoyollarının birbirleriyle entegre olmasını sağlamış olacağız. Ülkemizin ekonomisinin can damarı ve nüfusumuzun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleri karayolu ulaşım ağımızla bütünleşmiş olacaktır. Bu bölgemizde ekonomi şahlanacak, sanayi kuruluşlarımız için uzaklar yakın olacaktır. Bu proje ile mevcut Edirne-İstanbul-Ankara otoyolundaki trafik rahatlayacaktır. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna bağlanması ile İzmir-Aydın-Antalya gibi illerimizdeki turizm hareketleri zirveye çıkacaktır. Mevcut İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale yolu çoğunlukla yerleşim alanları ve sahilden geçmektedir. Bu projenin hizmete girmesiyle taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinde bambaşka bir evreye geçilmiş olacaktır. Köprünün bitiş tarihi olarak 2023 planlanmıştı. Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki, Çanakkale Köprüsü’nü milletimiz açısından son derece büyük anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart’ında hizmete açacağız\" diye konuştu

\'YÜKSEKLİĞİ 3\'NCÜ AYIN 18\'İNİ TEMSİLEN 318 METRE OLACAK\'

Çanakkale Köprüsü’nün stratejik öneminin zamanla daha iyi anlaşılacağını ifade eden Cahit Turhan, \"Köprü sahip olduğu konum kadar parmakla gösterilecek mühendislik potansiyeliyle de övgüleri hak etmektedir. Tamamlandığında 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacaktır. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadüklerle birlikte 4608 metreyi bulacaktır. Yüksekliği ise üçüncü ayın 18’ini temsilen 318 metre olacaktır. Köprü bu özellikleri ile dünyanın sayılı projelerinden biri durumundadır. Çanakkale Köprüsü, dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Bugün kuru havuzdan, ıslak havuza taşıyacağımız kule kesonları Asya tarafında su seviyesinden 45 metre altındaki deniz tabanına, Avrupa tarafında ise su seviyesinden 37 metre derinlikteki deniz tabanına oturtulacaktır. 45 metre 6 santimlik tabya genişliğine sahip ikiz tabya halinde inşa edilecek köprünün kule kesonlarının oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi için 2,5 metre çapında toplam 368 adet kazık çakılmıştır. Kuru havuzdaki imalatları tamamlanan 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa kule keson temeliyle, 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya kule keson temeli imalat aşaması olan ıslak havuza yüzdürülmesi işlemleri de başladı” dedi.

\'KÖPRÜNÜN TEMELLERİNİ KARADAN YÜRÜTEREK SUYA İNDİRİYORUZ\'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, Fatih Sultan Mehmet\'in gemileri karadan yürüttüğü gibi, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün temellerini karadan yürüterek suya indirdiklerini belirtti. Yıldırım, “Türkleri tarih sahnesinden yok etmek isteyen yedi düvele karşı, 104 yıl önce tarihin kaydettiği en büyük direnişi ve destanı bu topraklarda yazdık. Boğazın bir ucundan diğer ucuna bile mermileri ulaşmayan toplarımızla devrin muhteşem donanmalarını Çanakkale’nin soğuk sularına gömdük. Çanakkale’nin geçilmeyeceğini herkese burada gösterdik. Ben bakan olduğum 2003 yılında Çanakkale’ye geldiğimde, \'Çanakkale geçilmez\' sözünü ilk gördüğümde aklımdan, bu Çanakkale geçilmez işi 100 yıl önce düşman için söylenmiş bir laf. Şimdi Çanakkale niye geçilmiyor acaba, bunun hikmeti nedir. Doğru dürüst deniz taşımacılığı yok. Yol deseniz yok. Havayolu desen, havaalanı var, sefer yok. Ecdat, dedelerimiz Çanakkale geçilmez dediler ama düşmana geçilmez dediler, yoksa Çanakkale karadan da, denizden de, havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak dedik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. Gestaş’ı devreye soktuk, yolları yaptık, havaalanımızı açtık. Bir tek denizin üzerinden karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık. 18 Mart 2017’de Lapseki’de temelini attık. 18 Mart 2022’de proje tamamlanacak. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber Çanakkale’miz ve ülkemiz için. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan bu şaheser köprüyü, ülkemize, milletimize kazandırıyoruz\" dedi.

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 9 ay önce buraya geldiğimizde aynı gün kahramanlarımız Afrin’de bir destan yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale köprüsünün de artık yapımına başlanmıştı\" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Bugün harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Artık mühendislikte yeni yöntemler var. Mühendislik harikası bir iş yapıyoruz. Yapılan bu temeli bir anlamda denize indiriyoruz. İndirdiğimiz bu blok sıradan bir iş değil. 51 bin ton biri, 54 bin ton biri. Her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Önce karada bir havuz yapıldı ve orada imalatı yapıldı. Şimdi de denize indirilecek, eksikleri tamamlandıktan sonra denizin dibinde 40-45 metre derinlikte açılan yuvalarına yerleştirilecek. Yani şu kule dediğimiz şey esasında denizde bir temel üzerinde yükselen bir kolondur. Denizde bir yere vidalanmıyor, bağlanmıyor. Orada kendi ağırlığıyla duruyor. Tamamen denizin dibinde kalıyor. Herhangi bir deprem, rüzgar olursa güzel güzel yaylansın diye. Buraları iple bağlarsanız o zaman emniyetli olmaz. Esneyecek ki gerilimleri ortadan kaldırsın.”

DOSTA DÜŞMANA BİR MESAJ VERİYORUZ

Yıldırım, \"İstanbul’u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih’in, gemileri karadan bir gecede Haliç\'e indirdiği gibi buradan da biz tarihi köprünün temelini karadan denize alıyoruz ve hazırlanan yerlerine birkaç ay sonra yerleştiriyoruz. Böylece dünyaya, dosta düşmana bir mesaj veriyoruz. Öldü, bitti, kıyamet senaryosu yazanlara inat, Türkiye’nin gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğunu herkese gösteriyoruz. Şu gördüğünüz köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi. Köprünün iki ayak açıklığı 2023 metre ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını temsil ediyor. Şuana kadar yapılmış köprülerin iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu bir ilk. İlkler de bize yakışır, Türkiye’ye yakışır. Biz zaten ilkleri yapan bir iktidar olduk. 2002 yılından itibaren yaptığımız yatırımlar ile devletimize, bölgesinde ve dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber yaşadık\" diye konuştu.

SON 15 YILDA, 2 KITAYI 5 NOKTADAN BİRBİRİYLE BAĞLADIK

Binali Yıldırım, \"Marmara’nın kuzeyi ile güneyini, yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile 5 noktada 2 kıtayı son 15 yılda birbiriyle bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani 80 yılda, boğazlarda, Marmara’da 2 tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor. 3 yıl sonra inşallah 2022’de, deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı’nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak. Çünkü Çanakkale Boğazı artık köprüyle 4 dakikada geçilecek. Neredeyse dur kalklar, beklemeler 1 saati buluyordu. Çanakkale geçilmez diyen ecdat bugün düzenlenen bu töreni görseydi evlatlarıyla gurur duyardı. Onlar da bizden, Fatih’in, Kanuni’nin, Yavuz’ların yaptığı gibi milletimizin göğsünü kabartacak, medeniyetimizi güçlendirecek eserler beklediler. Biz onların ruhunu muazzez ettik ve bu eserleri yaptık” dedi.

BUTONA BASARAK KESONU YÜZDÜRDÜLER

Avrupa yakasındaki kule temelini oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin ton ağırlığındaki kule kesonunun ıslak havuza alınması için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve beraberindeki konuklar tarafından butona basıldı.

Ardından Yıldırım ve Turhan, romörkörler tarafından çekilen kule kesonunun yakınına giderek, çalışmaları inceledi. Aysa yakasındaki kule temelini oluşturacak keson ise Çarşamba günü yüzdürülerek ıslak havuza alınmıştı.

Binali Yıldırım, törenin ardından Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii\'nde cuma namazını kıldı. Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti.

PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 101 KİLOMETRE

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi yap- işlet- devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkara’nın güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek.

31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak. Proje ile; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

MARMARA\'YI EGE\'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi’nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022\'de tamamlanarak hizmete açılacak.



