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Politika

Yıldırım: ''Türkiye iletişimde Avrupa seviyesinde'' KAHRAMANMARAŞ (A.A)

11 Kasım 2011 21:15

-Yıldırım: ''Türkiye iletişimde Avrupa seviyesinde'' KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin iletişim ve bilişimde Afrika seviyesinden Avrupa seviyesine çıktığını söyledi. Bakan Yıldırım, AK Parti İl Teşkilatı tarafından  kentin ulaşım ve haberleşme sorunlarının çözümü amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen ''Ortak Akıl Çalıştayı'na'' katıldıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.  Kahramanmaraş'ın gerek bölünmüş yol gerekse tek yol alt yapısının daha fazla güçlenmeye ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bunu söylerken yanlış anlaşılmasın bir rakam vermek istiyorum 1998-2002 arası Kahramanmaraş'ta bölünmüş yollara harcanan para 24 milyon lira. 2003-2011 arasında bu rakam 300 milyon lira olmuş. Yani 12 kat artışı ifade ediyor. Ayrıca o tarihe kadar yapılmış olan bölünmüş yol 72 kilometre. 2003-2011 Kasım ayı itibarıyla 272 kilometre. Buna köy yollarına ayırdığımız 115 milyon lirayı saymıyoruz. Helali hoş olsun Kahramanmaraş çok daha fazlasını hak ediyor. Çünkü Kahramanmaraş istiklalimizin timsali bir şehrimizdir. Anadolu'nun bağımsızlığının güvencesidir. Fikir adamları, şairler, edebiyatçıların yetiştiği önemli şehirdir. Gençliğimizde, üniversite yıllarında üstadın dersleriyle şiirleriyle yazılarıyla fikirleriyle şekillendik. Üstat da Kahramanmaraşlıdır.'' -''Türkiye bilişim otoyollarında AB ülkelerinin ilk 10'u arasında-'' Bakanlığının haberleşme tarafından da yaptığı çok işleri bulunduğunu ancak bunların fazla gözükmediğini anlatan Bakan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Şu kadarını söylüyorum şu anda Türkiye bilişim otoyolları konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin ilk 10'u arasında yerini alıyor. Afrika düzeyinde devraldık, 2003'te çevirmeli internet vardı 56 K ile internete girmeye çalışıyorduk, şimdi 100 megabayt ile internete girebiliyorsunuz. Bu 1700 kat hız artışı demektir. Türkiye iletişimde bilişimde Afrika seviyesinden Avrupa seviyesine çıktı, internet kullanımı yüzde 60'ı aşmış durumda. Sosyal paylaşım sitelerinde dünya birincisiyiz veya dünya ikincisiyiz ayrıca telefonla konuşmada Türkiye Avrupa'nın birincisi. Mesajlaşmada ise ikinci sırada. İşte iletişimde geldiğimiz yer burasıdır.''

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