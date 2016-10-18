Yıldırım: Türk jetleri de Musul operasyonuna katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyona Türk jetlerinin de katıldığını açıkladı.

AKP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın dediği 'Operasyonda da olacağız, masada da olacağız' sözünün arkasındayız" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şu anda operasyonda ön saflarda olanlar bizim Başika'da eğittiğimiz, oradaki milislerdir, Ninova Mücahitleridir. Ayrıca koalisyon güçleri içerisinde havadan müdahalede bizim hava kuvvetlerimiz de yer almıştır. 'Musul'da Türkiye'nin işi yok' diyenler cevabını almıştır."

Yıldırım konuşmasında ayrıca, "Bunun için de kimsenin iznine icazetine ihtiyacımız yok. Türkiye hudutlarının güvenliğini her şart altında korumaya devam edecektir... Olan biteni yakından takip ediyoruz. Her gelişmeye uygun planlarımız, hesaplarımız yapılmıştır. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Türkiye'nin aleyhine herhangi bir durum ortaya çıkarsa, gereken adım atılacak, misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Irak'ın yarısının "PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin kontrolüne geçtiğini" vurgulayan Yıldırım "Diğer yarısı da uluslararası güç sayesinde korunmaktadır. Bunu görmeyenler ülkelerini teröre teslim edenler, terör karşısında diz çökenler çıkmışlar bize koca koca laflar ediyorlar. Neden? Çünkü hesap başka. Kimse kusura bakmasın, sınırlarımızın dibinde, bir oldu bittiye asla müsaade etmeyiz. Irak'ta yeni Yezidlere de, yeni kerbala'lara da asla göz yummayacağız." diye konuştu.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'na da değinen Başbakan Yıldırım, operasyonun 56'ıncı gününde 1250 kilometre karelik bir alanın güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Yıldırım "Yani DEAŞ, YPG unsurlarından temizlendi, burada artık Cerabluslu ve civarda yaşayan köylüler tekrar dönüp yerleşmeye başladılar, normal hayata geçtiler. Önce Cerablus'u ardından Rai'yi ve Dabık'ı da DEAŞ'tan temizledik. Böylece üzerine efsaneler uydurulan Dabık da güvenli hale geldi. Dabık da kontrolün sağlanmasıyla birlikte büyük ölçüde DEAŞ teröristleri tarafından ülkemize Kilis'e atılan roket saldırılarının önlenmiş oldu. Büyük ölçüde önledik" dedi.

Irak ve Suriye'deki gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündemindeydi.

Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan "Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak; Suriye'deki, Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız" dedi.

"Eğer bugün 'Musul üzerinde bizim sorumluluğumuz var. Hem masada hem arazide olacağız diyorsak bunun bir sebebi var" diyen Erdoğan; dürüst ve samimi şekilde hareket ettiklerini, Suriye ve Irak'ın topraklarında gözleri olmadığını söyledi.

Mezhep çatışmalarında kesinlikle taraf olmak istemediklerini kaydeden Erdoğan, "Musul'daki Arap ve Türkmen kardeşlerimizi de birilerine yedirmek istemiyoruz" dedi.