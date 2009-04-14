'Yıldırım' talimat!



Beş yıl aradan sonra G.Saray derbisi için Ali Sami Yen Stadı'na gelen ve uzatma dakikalarında yaşanan kavganın ardından şeref tribününü terk edip soyunma odasına giden Aziz Yıldırım'ın son düdükten sonra odaya gelen tüm oyuncularını teselli ettiği öğrenildi.



Yıldırım'ın futbolcularına "Hiç istemediğimiz olaylar oldu. Keşke yaşamasaydık ama artık yapacak bir şey yok. Bu dakikadan sonra fazla tartışmaya gerek yok. Ben size inanıyorum. Kalan bölümde herkes üstüne düşeni yapacak" dediği öğrenildi.



Yıldırım'ın futbolcularından özellikle Tükiye Kupası'nın alınmasını istediği ve "Şampiyon olamazsak da mutlaka ligi ikinci bitirmeliyiz. Fenerbahçe'nin yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Kurduğumuz kadronun ve külübün hedeflerinin karşılığı ancak Şampiyonlar Ligi'dir" dediği ifade edildi.



Aziz Yıldırım'ın ayrıca idari menajer Volkan Ballı'ya "Yaşananlar sahada kaldı. Artık olay istemiyorum. G.Saray kafilesi stattan ayrılana kadar kimse soyunma odasından çıkmayacak" direktifini verdiği de gelen haberler arasında.









