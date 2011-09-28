-Yıldırım: Savcı Sivil Havacılıkta inceleme yapıyor ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda polisin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde inceleme yaptığını, herhangi bir gözaltı bulunmadığını bildirdi. Yıldırım, Swiss Otel'de düzenlenen Kamu Çağrı Merkezleri Konferansı öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, ''Bu sabah Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde operasyon başlatıldığı'' yönündeki soruya ''Ne operasyonu, hiçbir şey yok'' karşılığını verdi. Yıldırım, ''Konu yargıda olduğu için Malatya Özel Yetkili Savcının talebiyle Sivil Havacılıkta bir inceleme yapıyor polis. Herhangi bir gözaltı falan yok. Arkadaşların bilgisine başvuruldu. Bazı bilgi belgeler hakkında bilgiler alındı'' dedi. Binali Yıldırım, ''Ne tür bilgiler, belgeler hakkında bilgi alındığı'' yönündeki soruya, ''Bilmiyorum tam detayını. Sadece orada bu kaza kırımıyla ilgili basında son günlerde yer alan iddialara yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde bir inceleme yapıldı'' yanıtını verdi. ''Helikopterden bazı parçaların sökülmesiyle ilgili'' soru üzerine de Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bu iş yargıda, dolayısıyla bizim bu noktada bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Bu parçaların sökülme işine gelince, onların söküldüğüne dair rapor ve tutanaklar zaten kaza kırım heyeti tarafından yapılmış ve anında oradaki Kahramanmaraş Savcılığına bu raporlanmış. Bizim açımızdan, daha doğrusu kaza kırım ekibi açısından bilinmeyen bir durum değil. O zamandan beri biliniyor. Dolayısıyla iş yargıda olduğundan bu konuda bizim bir değerlendirme yapmamızın anlamı yok.'' Yıldırım, ''helikopterden söküldüğü belirtilen Argus 5000 cihazının bulunmasının, kazanın aydınlatılmasına katkı sağlayıp sağlayamayacağına'' ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bu kanaatleri benim belirtmemin anlamı yok. Dolayısıyla kazaya cihazın sökülmesi veya sökülmemesi neden oldu, olmadı diye bir değerlendirme yapmam şu anda anlamsız. Konu, bütün yönleriyle aslında değerlendirildi, incelendi. Meclis inceledi, Başbakanlık Teftiş Kurulu inceledi, Devlet Denetleme Kurulu inceledi. İncelemeyen kalmadı ve en son yargıya intikal etti. Şu anda yargı, bütün bu iddiaları birer birer gözden geçiriyor hatta bu cihazlarla ilgili de az önce ifade ettiğim gibi Bakanlıkta da ilgili arkadaşlarla savcı talimatıyla görüşme yapıldı. İncelemelerde bulunuldu, artık bundan sonra yapmamız gereken bekleyip mahkemenin tespitlerini, sonuçlarını görmek.'' Yıldırım, ''Peki cihazlar neden sökülmüş olabilir'' sorusuna, ''Hiçbir fikrim yok'' yanıtını verdi.