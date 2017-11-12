Yıldırım: S-400'ler tercih değil mecburiyet; NATO sorumluluk üstlenmiyorsa bekleyecek hâlimiz yok

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'dan alınması gündemde olan S-400'lerin Türkiye için bir tercih değil mecburiyet olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Ülkemizi dış tehditlere karşı korumak mecburiyetindeyiz. Eğer NATO gerektiği şekilde sorumluluk üstlenmiyorsa bekleyecek halimiz yok" dedi.

ABD temasları sırasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Batı'nın Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak adımlar atmadığına değinerek, şunları söyledi:

"S-400'ler bir tercih değil, mecburiyet. Biz, ABD ile de bu savunma işbirliğini geliştirmek istedik. Aynı şekilde AB, NATO ülkeleriyle de bu ilişkiyi geliştirmek istedik fakat beklentimizi karşılayacak bir teklif olmadı."

Çin'le de görüşme yaptıklarını ve Rusya ile anlaştıklarını söyleyen Yıldırım, anlaşmanın Türkiye'nin NATO'daki varlığına ve İttifak ile işbirliğine aykırı olmadığını vurguladı.

Yıldırım, "Biz de ülkemizi dış tehditlere karşı korumak mecburiyetindeyiz. Eğer NATO gerektiği şekilde sorumluluk üstlenmiyorsa bekleyecek halimiz yok. Tedbirimizi almamız lazım. Rusya benzeri model Patriot'lar ABD ile gündeme gelir mi? Bu her zaman mümkün. O zaman olmadı, bu zaman olur" diye konuştu.