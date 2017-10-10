NATO'dan S-400 açıklaması: Erdoğan'a 'Kendi kararınız' dedim

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının kendi kararı olduğunu ve kendilerinden uzaklaştığını göstermeyeceğini birçok kez dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, benzer bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin S-400 kararıyla NATO ilişkilerini kötüleştirmeyi amaçlamadığını söyleyen Stoltenberg, hava savunma sistemi alımı için Fransa ve İtalya ile de görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

"Türkiye'den talep gelmedi"

Sputnik'in aktardığı habere göre, Romanya’dan dönerken uçakta soruları yanıtlayan Stoltenberg, bir kez daha Türkiye’den S-400’ün NATO hava savunma sistemine dahil edilmesine yönelik herhangi bir talep gitmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la geçen ayki konuşmasını anlatan Stoltenberg, "Kendisine ‘Farklı ulusların sahip olmak istediği kapasiteler o ulusların kendi kararıdır’ dedim” diye konuştu.

Ankara’nın S-400 alma kararının arkasındaki nedenleri NATO’ya açıklamaya hazır olduğunu aktaran Stoltenberg, “Erdoğan bana Fransa ve İtalya ile, S-400 haricinde olası hava savunma sistemi alımı için diyalog içinde olduklarını söyledi” ifadesini kullandı.

Türkiye, NATO çerçevesinde İtalya'nın Türkiye'yi füze saldırılarına karşı koruma amacıyla konuşlandırdığı SAMP-T füzelerini de kullanmıştı. SAMP-T sistemi Fransız-İtalyan konsorsiyumu olan Eurosam tarafından üretiliyor. Eurosam Avrupa füze üreticisi MBDA ve Fransız Thales'in ortak girişimi.