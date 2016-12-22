Yıldırım: Rejim 1923'te değişti, şimdi tartışılan sistem değişikliği

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de rejimin 1923'te değişerek cumhuriyetin kurulduğunu, hükümetin Anayasa değişikliğiyle rejim değil sistem değişikliğini hedeflediğini söyledi.

Binali Yıldırım konuşmasında, "Rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Başbakan, rejimin cumhuriyet olduğunu ve bunun tartışılmasının söz konusu olmadığınu belirtti:

"Türkiye'nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimi değiştirdik, adını Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldı, o mesele 1923'te bitti.

"Şimdi artık yönetim ihtiyaçlarımızı karşılayacak, istikrarı esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta.

"İki iradenin birbirine karşı bir nüfuzu yok, üstünlüğü yok. Vatandaş diyor ki, sen memleketin işini yapacaksın. Meclis'e de diyor ki, sen de Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı olan kanunları çıkar, memleketin huzuru, güvenliği için, demokrasimizin gelişmesi için gerekli kanunları çıkar".

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen hafta yaptığı konuşmada, "Cumhuriyeti kuranların, hangi bedelleri ödediğini biz gayet iyi biliyoruz. Şimdi, rejimi değiştirerek, cumhuriyeti kaldırarak, adı sözde sadece cumhuriyet olacak bir dikta yönetimini getirmek istiyorlar. 'Ne dikta, ne darbe, yaşasın demokrasi.' bunu savunuyoruz" diye konuşmuştu.