-YILDIRIM: REFERANDUM ÜZERİNE KONUŞMAK ÇOK GEREKSİZ ERZİNCAN (A.A) - 13.09.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Bu oylama geride kaldı. Kim 'hayır' verdi, kim 'evet' verdi artık bunun üzerinde konuşmak çok gereksiz. Bizim büyük fotoğrafa bakmamız lazım'' dedi. Erzincan'da bir oteldeki kahvaltılı toplantıya katılan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Erzincan'ın gerçekleştirilen halk oylamasında büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Tercihlerini ''evet'' olarak sandığa yansıtanlara teşekkür eden Yıldırım, Anayasa değişikliğinin halkın onayından geçtiğini belirterek, ülke ve millet için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. ''Erzincanımız için, ülkemiz için bu sonuçlar çok daha güzel günlerin, çok daha güzel imkanları beraberinde getirecek'' diyen Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bu seçimlerde kaybeden yok. Türkiye ve Türk milleti kazanıyor. Bu oylama geride kaldı. Kim 'hayır' verdi, kim 'evet' verdi, artık bunun üzerinde konuşmak çok gereksiz. Bizim büyük fotoğrafa bakmamız lazım. Geçmişte olduğu gibi bu günden sonra da hemşehrilerimiz arasında 'senin kara kaşın var, senin kara gözün var' diye bir ayrım yapmadan kucaklamaya, onlarla bir olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.'' -BDP'NİN BOYKOTU- Yıldırım, BDP'nin halk oylamasını boykot etmesiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: ''Boykot ile ilgili genel değerlendirmeler, istatistikler henüz elimize geçmedi. Yüzde kaçlık etkisi olmuştur onu ileriki günlerde değerlendireceğiz. Sanıyorum 8, belki de daha az vilayette etkili oldu. Bilhassa terörün, terör baskısının çok yoğun olduğu Hakkari gibi Şırnak gibi bölgelerde çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Prensip olarak siyaset yapacaksınız, milli iradeden güç alacaksınız, sonra da dönüp milli iradenin tecellisine engel olacaksınız, bu yaman bir çelişkidir. Demokrasiyle çelişen bir şeydir. Bu terörün başka bir şeklidir. Terör illa kanla olmuyor. İlla silahla olmuyor. Terör aynı zamanda insanları sindirmek, aynı zamanda insanları korkutmak, en temel insan hakkına müdahaledir. Ne yazık ki siyasi parti eli ile bu halk oylamasında bu gerçekleşmiştir. Bu sebeple halkımızın terör, terörle mücadele karşısında bana göre bu yaşananlar karşısında kararlılığı bir kez daha artacaktır. Boykotu ben böyle değerlendiriyorum.'' Türkiye'nin değerlerine, ortak paydasına aykırı olan ne olursa olsun, kamu vicdanında yer bulmadığını, bunun halk oylamasında en açık biçimde ortaya çıktığını belirten Yıldırım, ''Bilhassa MHP tabanına, değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz, şehrimiz inşallah daha güzel günleri görecektir'' dedi. Halk oylamasının seçim olmadığını, bir millet meselesi olduğunu söylemelerine rağmen, özellikle iki büyük muhalefet partisinin bunu ısrarla bir güvenoyuna çevirmeye çalıştığını ifade eden Yıldırım, milletin gereken cevabı verdiğini, sonucun kendilerini asla şımartmayacağını, rehavete sokmayacağını kaydetti.