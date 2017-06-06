Yıldırım: Rakka operasyonu tehdit oluşturursa gereken yapılır

Başbakan Binali Yıldırım ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti konumunda olan Rakka kentini IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyona istinaden Türkiye için bölgede bir tehdit oluştuğu takdirde Ankara'nın gerekeni yapacağını söyledi.

AKP grup toplantısında yaptığı ve televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Yıldırım "Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz" dedi.

Yıldırım Türkiye'nin ikazlarına rağmen müttefiki ABD'nin "terör gruplarıyla başka bir terör grubunu yok etme" yoluna gittiğini söyledi. Başbakan Yıldırım operasyonun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını ve bu konuda ABD tarafından operasyon öncesi gerekli bilgilendirmenin kendilerine yapıldığını 4 Haziran'da açıklamıştı.

Öte yandan ABD destekli SDG'nin Rakka kentinin doğu mahallelerine ve kentin kuzeyindeki askeri üsse yönelik taarruz başlattığı bildirildi. Suriye'deki iç savaşı sahadaki kaynaklarından izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başında bulunan Rami Abdulrahman, "Operasyon bugün sabaha karşı başladı" dedi. Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak nitelediği YPG de SDG'yi oluşturan güçler içinde bulunuyor.

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Reuters/SSB/BS