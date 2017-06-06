T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yıldırım: Rakka operasyonu tehdit oluşturursa gereken yapılır

Başbakan Binali Yıldırım Rakka operasyonu Türkiye için tehdit oluşturursa gereken cevabın verileceğini söyledi.

06 Haziran 2017 15:44

Başbakan Binali Yıldırım ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti konumunda olan Rakka kentini IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyona istinaden Türkiye için bölgede bir tehdit oluştuğu takdirde Ankara'nın gerekeni yapacağını söyledi.

AKP grup toplantısında yaptığı ve televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Yıldırım "Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz" dedi.

Yıldırım Türkiye'nin ikazlarına rağmen müttefiki ABD'nin "terör gruplarıyla başka bir terör grubunu yok etme" yoluna gittiğini söyledi. Başbakan Yıldırım operasyonun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını ve bu konuda ABD tarafından operasyon öncesi gerekli bilgilendirmenin kendilerine yapıldığını 4 Haziran'da açıklamıştı.

Öte yandan ABD destekli SDG'nin Rakka kentinin doğu mahallelerine ve kentin kuzeyindeki askeri üsse yönelik taarruz başlattığı bildirildi. Suriye'deki iç savaşı sahadaki kaynaklarından izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başında bulunan Rami Abdulrahman, "Operasyon bugün sabaha karşı başladı" dedi. Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak nitelediği YPG de SDG'yi oluşturan güçler içinde bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım RakkaTürkiyeBinali Yıldırım ABDSuriye Demokratik GüçleriIŞİD SuriyeRakkaIŞİDAnkaraYıldırımABDHaziranSDG RakkaLondraSuriyeHakları GözlemRami AbdulrahmanPKKYPGSDGDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24