Yıldırım: Rahat 'Evet' çıkacak, seçim barajı düşürülebilir

Çankaya Köşkü'nde televizyonların medya temsilcileriyle görüşen Başbakan Binali Yıldırım, referandumda rahat bir "Evet" sonucu çıkmasını beklediğini söyledi.

Yıldırım, "Evet için kritik bir durum görmüyorum...Bu bir referandumdur. 50 artı 1 yeterlidir".

Başbakan referandumla kabule sunulan sisteme geçildikten sonra, istikrar zaten sandıkta sağlanmış olacağı için, şu anda yüzde 10 olan seçim barajının indirilmesinin de düşünülebileceğini, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirmenin mümkün olabileceğini belirtti:

"Bu yeni sistemle zaten istikrar sandıkta sağlanacak. Dolayısıyla mecliste istikrar sağlansın diye var olan önlemleri sürdürmenin anlamı kalmayacak. Seçim barajı düşürülebilir. Bizim kafamızda bir takım modeller var ama bunları referandumdan 'Evet' çıkması halinde partilerle konuşmamız gerek."

MHP ile oturulup konuşulduğunu, ortak bir kampanya programı yürütülmeyeceğini kaydeden Yıldırım, buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç ilde ortak mitingler yapacağını açıkladı.

Başbakanla televizyon temsilcilerinin söyleşisinde en çok merak edilen konulardan biri başbakanın referandum sonucu hakkında ne düşündüğü idi.

"Evet" ve "Hayır" oylarının kamuoyu araştırmalarında çok yakın göründüğüne dikkat çekilmesi üzerine Başbakan Yıldırım "Biz kampanya yapıyoruz, anketlerle ilgilenmiyoruz. (...) Doğrusunu isterseniz ben, öyle kritik bir durum falan görmüyorum. Rahat bir şekilde evetle sonuçlanacağına inanıyorum" karşılığını verdi.

Yıldırım, referandum kampanyasında "Niye 550 kişi yerine, bir kişinin iradesine teslim olalım?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda 550 kişi mi yönetiyor ülkeyi? Mevcut sistemde Meclisin icra yetkisi mi var?"

Değişiklikle Meclisin kimseye teslim olmayacağını, milletvekillerinin inisiyatiflerinin daha da artacağını belirten Başbakan Yıldırım, örneğin milletvekillerinin kanun teklifi verebileceklerini, sadece bütçe kanununda bir istisna olduğunu, bunu hükümet adına cumhurbaşkanının vereceğini kaydetti.

Yıldırım, anayasa değişikliğinde Meclisin bütün denetim yetkilerinin olduğunu, güvenoyuna da millet sandıkta bu oyu verdiği için ihtiyaç olmadığını söyledi.