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Yıldırım: PKK'yla mücadelede İran'ın iş birliğini önemsiyoruz

"Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir"

19 Ekim 2017 17:18

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin son 40 yıldır baş ağrısı olan PKK terör örgütüyle daha etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi konusunda İran'ın yakın işbirliğini önemsiyoruz ve bu konuda artan işbirliğimizden de memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

TIKLAYIN - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, Ankara'da

Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, "Burada yapılmaya çalışılanın ne yazık ki bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi, Asuri, birçok etnik grubun daha iyi bir gelecek beklentisi değil, bölgedeki yöneticilerin kişisel hırsları ve istikbal arayışlarının bir sonucu olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bu şartlar altında bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri zor gözükmektedir. Daha fazla bölge insanına eziyet edilmemesi konusunda gereken adımların da atılmasında fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bölgenin geleceğiyle ilgili hassasiyetimiz, İran'ın da Türkiye'nin de aynıdır ve bu konuda işbirliğimiz kapsamlı şekilde devam edecektir" dedi.

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