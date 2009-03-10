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Yaşam

Yıldırım nöbette yakaladı

Şırnak’taki Şenoba Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan jandarma er Serdar Gümüş, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

10 Mart 2009 02:00

Şırnak’taki Şenoba Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan jandarma er Serdar Gümüş, nöbet tuttuğu sırada yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Şırnak'taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Irak sınırına yakın Uludere'nin Şenoba Beldesi'ndeki Şenoba Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Serdar Gümüş, dün gece nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği er Gümüş şehit oldu.

Şehit er Serdar Gümüş'ün cenazesi, Şırnak'taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen tören ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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