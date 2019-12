-YILDIRIM: NEREDE GÜZEL BİR İŞ VARSA 'HAYIR'CILAR İŞ BAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, nerede güzel bir iş varsa 'hayır'cıların iş başında olduğunu ifade ederek, ''Bugünlerde de 'hayır'cılar iş başında ama 12 Eylül yakın 'hayır'cıların 'hayır'ları ters tepecek, ülkemizin tıkanan adalet yolları açılacak'' dedi. Mimar Sinan Kavşağı TEM bağlantı bölünmüş yolu temel atma törenine katılan Bakan Yıldırım, İstanbul için güzel bir hizmetin başlangıcını yaptıklarını belirterek, 10 kilometrelik Mimar Sinan-İkinci Boğaz Köprüsü yolu arasındaki bu mevcut yolu bölünmüş yol haline getirdiklerini ifade etti. Yıldırım, uzun süredir bu yol ile ilgili taleplerin olduğunu, ancak buranın yoğun bir yerleşim yeri olması ve kamulaştırmalarla ilgili yaşanan sorunlardan doyalı sıranın ancak geldiğini söyledi. Bu yolun, İstanbul'un Avrupa yakasının üçüncü büyük çevre yolu olması özelliğini taşıdığını kaydeden Yıldırım, yolun tamamlanmasının ardından büyük araçların şehir içi trafiğine girmeden bu güzergahı rahatlıkla kullanabileceklerini ve yakında yapımına başlanacak olan 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte de bu yolun öneminin bir kat daha artacağını kaydetti. Yıldırım, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bölünmüş yol miktarının sadece 6100 kilometre olduğunu, 7,5 yıl içinde bunun üzerine iki katından fazla 12 bin 300 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini belirterek, ''2012 sonunda bölünmüş yol hedefimiz 22 bin 300 kilometre olacak. 2023 hedefimiz ise 32 bin kilometre yola ulaşmaktır'' dedi. Türkiye'nin her tarafında 3 bin 540 şantiyede yol çalışması olduğunu ve sadece bölünmüş yollara, geçen 7 yıl içerisinde 30 katrilyon para harcadıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Ulaştırmanın toplam yatırımlarına harcadığımız para ise 75 katrilyondur. Bu yatırımları millet hak ediyor. Artık dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştüren bir iktidar var. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün 7 noktadan 5 şirket, 46 hava alanına sefer yapıyor. Bir günde 3 hizmetin başlangıcını yaptık. İstanbul'da araç sayısı arttıkça artıyor. Ama araçların sayısı artmasına rağmen yaptığımız yollarla raylı sistemler ve belediyenin yaptığı metrobüsle birlikte kazalardaki azalma yüzde 55'in üzerine çıktı. Bu metrobüs projesi Avrupa'da en kısa sürede, en iyi toplu taşıma sistemi olarak ödül aldı. 7 yıldır ülkeyi 70 yıldan daha fazla hizmetle buluşturan Ak Parti iktidarı İstanbul sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyoruz.'' -''HAYIR'CILARIN HAYIRLARI TERS TEPECEK''- Yıldırım, 1. köprü yapılacağı zaman da bazı kesimlerin 'hayır' diyerek karşı çıktıklarını belirterek,''2. köprüye de 'hayır' dediler, şimdi 3. köprüye de 'hayır' diyorlar. Nerede güzel bir iş varsa 'hayır'cılar iş başında. Bugünlerde de 'hayır'cılar iş başında. Ama 12 Eylül yakın. 'Hayır'cıların 'hayır'ları ters tepecek. Ülkemizin tıkanan adalet yolları açılacak'' diye konuştu. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ifade eden Bakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: ''Türkiye'yi Afrika seviyesinden aldık, dünyanın 16. büyük ekonomisi yaptık. Bakın bu millete 'anayasa yapamaz' diyorlar. 'Anayasa yapmak istiyorsanız ya Kurtuluş Savaşı ya da darbe yapacaksınız' diyorlar. Milletin oylarıyla gelen, sizin vekillerinizin, desteğinizin hakkını vermeyenler var. Size güvenmeyenler var. Ama 12 Eylülde onlara öyle bir cevap vereceğiz ki, milletimizin Kurtuluş Savaşını yaptığı gibi demokratik, özgürlükçü bir anayasa da yapacağını cümle aleme göstereceğiz. Bu Anayasa, hukukun üstünlüğünü hakim kılan bir Anayasa'dır. Vatandaşlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) dolaşıyor. AİHM'de aleyhine karar verilen en fazla dosyası olan ülke Türkiye. Eğer bu ülkede her şey iyi gidiyorsa adalet iyi çalışıyorsa bu ne oluyor? 2 yüz trilyonu her yıl bu davalarda neden tazminat olarak ödüyoruz? Bu bizde kalsa da 300 kilometre daha bölünmüş yol yapsak daha iyi değil mi? Mahkemelerin verdiği kararlardan ülkemizin uğradığı kayıpların haddi hesabı yok. Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin sorunları sadece sizlerin sorunları değildir. Yargı mensupları da memurlar da askerimiz de topyekün bütün toplum kesimlerimiz aynı sorumluluğu taşımak zorundadır. Bu millet yemiyor içmiyor paraları biriktiriyor veriyor ki benim askerim, yargım başka ülkelerinkinden eksik kalmasın diye. Milletimizin özlemlerini geciktirmeden yerine getirelim. Bürokrasiyi azaltalım, adaleti üstün kılalım diye bütün bunları yapıyor ama gel gör ki her işe çıktığınızda bir engel. Türkiye'nin kaderini değiştirecek projeleri hayata geçirirken 'hayır'cılar yine sahnede ama ne yaparsa yapsınlar, Türkiye artık 2023, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye çok büyük bir değişimin arefesindedir. Bu değişimin adı özgürlük ve demokrasidir. İlk defa devleti milletten koruyan anayasa anlayışından, milleti devlet karşısında güçlü yapan bir anayasa anlayışına geçeceğiz. 3. ligden 1. lige çıkan bir Türkiye arefesindeyiz.''