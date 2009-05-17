T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım neden 'UEFA tesadüf' dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası için neden "Tesadüf" dediğini açıkladı.

17 Mayıs 2009 03:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası için neden "Tesadüf" dediğini açıkladı.

Başkan Yıldırım, Habertürk Gazetesi'nde yer alan röportajında konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben Galatasaray'ın UEFA Kupası ile ilgili "Tesadüf" tabirini kullandım. Ama bu yanlış anlaşıldı.

Tesadüf derken; bakın Galatasaray şampiyon olmuş, peki bunu kazanca dönüştürebildi mi? Soruyorum size... Hayır! Çünkü böyle bir başarıya kulüp hazırlıklı değildi. Eğer hazır olsaydı, tecrübeli olsaydı ertesi sene bütün kombineleri satardı. Forma satışı 100 binse, bu rakam 300 bine çıkardı.

Örneğin Fenerbahçe'nin bugünkü gelir kalemlerini hemen harekete geçirirdi. Kimsenin beklemediği, beklenmeyen bir şey olduğu için bunu adı tesadüftü.

Yoksa onu yenmiş bunu yenmiş, bunu inkar edebilir misiniz? Kimse o galibiyetleri inkar edemez. Ama geldiği noktada hiçbir hazırlığı olmadığı için o kupadan hiçbir kazancı olmadı. Sadece sen kupayı getirdin, koydun oraya. Hiç kazanç sağlayamadın. UEFA Kupası en azından 50-100 milyon dolar gelir getirmeliydi. Kulübe dönüşü böyle olmalıydı.

Bu başarının sağlam temeller üzerine oturmadığı sonra ortaya çıktı. İşte o sağlam olması gereken temel, Fenerbahçe'de var. Hem de fazlasıyla... 200'de Galatasaray o kupayı alırken, ortalama bütçesi 30 milyon dolardı. Bu en az o kupayla 50-100 milyon dolar olmalıydı.

Fenerbahçe bu konuda hazırlıklı, o duruma düşmez...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24