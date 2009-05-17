Yıldırım neden 'UEFA tesadüf' dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası için neden "Tesadüf" dediğini açıkladı.



Başkan Yıldırım, Habertürk Gazetesi'nde yer alan röportajında konuyla ilgili şunları söyledi:



Ben Galatasaray'ın UEFA Kupası ile ilgili "Tesadüf" tabirini kullandım. Ama bu yanlış anlaşıldı.



Tesadüf derken; bakın Galatasaray şampiyon olmuş, peki bunu kazanca dönüştürebildi mi? Soruyorum size... Hayır! Çünkü böyle bir başarıya kulüp hazırlıklı değildi. Eğer hazır olsaydı, tecrübeli olsaydı ertesi sene bütün kombineleri satardı. Forma satışı 100 binse, bu rakam 300 bine çıkardı.



Örneğin Fenerbahçe'nin bugünkü gelir kalemlerini hemen harekete geçirirdi. Kimsenin beklemediği, beklenmeyen bir şey olduğu için bunu adı tesadüftü.



Yoksa onu yenmiş bunu yenmiş, bunu inkar edebilir misiniz? Kimse o galibiyetleri inkar edemez. Ama geldiği noktada hiçbir hazırlığı olmadığı için o kupadan hiçbir kazancı olmadı. Sadece sen kupayı getirdin, koydun oraya. Hiç kazanç sağlayamadın. UEFA Kupası en azından 50-100 milyon dolar gelir getirmeliydi. Kulübe dönüşü böyle olmalıydı.



Bu başarının sağlam temeller üzerine oturmadığı sonra ortaya çıktı. İşte o sağlam olması gereken temel, Fenerbahçe'de var. Hem de fazlasıyla... 200'de Galatasaray o kupayı alırken, ortalama bütçesi 30 milyon dolardı. Bu en az o kupayla 50-100 milyon dolar olmalıydı.



Fenerbahçe bu konuda hazırlıklı, o duruma düşmez...