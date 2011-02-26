-YILDIRIM: MARMARAY'A BİR KARDEŞ DAHA GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Bugün, İstanbul için büyük bir gün, Marmaray'a kardeş geliyor. Yeni bir tünelin temelini atıyoruz'' dedi. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi'nin temeli Haydarpaşa Limanı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Avrupa'yı yer altından Asya'ya bağlayacak ikinci tüp geçiş projesi olan Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeye yönelik önemli yatırımlardan biri olduğunu kaydetti. Marmaray Projesi'nin hızla sürdüğünü ifade eden Yıldırım, ''Bugün, İstanbul için büyük bir gün, Marmaray'a bir kardeş daha geliyor. Yeni tünelin temelini atacağız'' diye konuştu. İstanbul'u Avrupa'nın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek için büyük projeler yaptıklarını anlatan Yıldırım, İstanbul'un ulaşım sorununun çözümüne yönelik 35 milyar liralık proje başlatmış bulunduklarını belirtti. Yıldırım, yap-işlet-devret modeliyle yapılmakta olan İstanbul İzmir Otoyolu, yine yap-işlet- devret ile yapılacak Avrasya Tüneli, üçüncü havalimanı, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projeleri ile Türkiye'nin batısı ile doğusunu kuzeyi ile güneyini birbirine bağladıklarını söyledi. Ülke genelindeki toplam 15 milyon motorlu aracın yaklaşık 3 milyonunun İstanbul'da bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, İstanbul'un trafik sorununun tüm büyük şehirlerde olduğu gibi hala birinci sorun olarak önlerinde bulunduğunu vurguladı. Bakan Yıldırım, raylı sistemde İstanbul'un 100 yıllık gecikmesi olduğunu ama son 8 yılda Marmaray Projesi başta olmak üzere İstanbul'da raylı sisteme büyük ağırlık verildiğini aktararak, yapılanlarla süren projelerin tamamlanmasıyla raylı sistemin toplu taşımacılıktaki payının yüzde 35'e çıkacağını, böylece trafiğin de rahatlayacağını kaydetti. Yıldırım, ''Yeni tüp geçişin proje bedeli 1 milyar 75 milyon lira. Projenin bitirilme süresi yaklaşık 4,5 yıl. Sözleşme süresinin teorik bir süre olduğunu, yazılı bir süre olduğunu ama gerçek sürenin temel atarken işin başında belirlendiğini biliyoruz. Avrasya Konsoryimuna bunu da hatırlatmak isterim. Proje, Avrupa ile Asya arasındaki 100 dakikalık seyahat süresini 15 dakikaya indirecek. Günde 90 bin aracın geçmesi öngörülmektedir. Tüp geçiş, altlı üstlü, ikişer şeritli yollardan oluşmaktadır.'' Avrasya tünelinin çok zor bir proje olduğunu, zorluğunun denizin altında geçecek projenin en derin noktasının 106,5 metre olmasından kaynaklandığını dile getiren Yıldırım, ''Dünyada en derin tünel 44 metreden geçmektedir. Rekor 61 metre ile Marmaray'daydı, ama şimdi rekor kardeş tünelde'' şeklinde konuştu. -PROJE Türkiye'den Yapı Merkezi ve Kore'den SK E&C, Kukdong, Samwhan Corp. ve Hanshin şirketlerince kurulan ATAŞ- Avrasya Tüneli İnşaat İşletme ve Yatırım AŞ, Avrasya Tüneli'nin inşaatını yüklenecek; sonra da 25 yıl, 11 ay, 9 gün süreyle işletimi ve bakımından sorumlu olacak, bu sürenin sonunda da tesisi kamuya devredecek. İstanbul Boğazı'nda alternatif ve hızlı bir karayolu geçişi sağlamak amacıyla, halen yapım aşamasında bulunan Marmaray Projesi'nin 1,8 kilometre kadar güneyinde inşa edilecek proje, mevcut iki köprünün trafik yüklerini paylaşarak, İstanbul'a daha dengeli ve hızlı bir şehir içi ulaşımı kazandıracak. Proje yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğünün, bu proje için ''Yap İşlet Devret'' modeliyle açtığı uluslararası ihaleyi Türk-Kore Ortak Girişimi 30 Haziran 2008 tarihinde kazandı ve daha sonra Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ ismini aldı. Proje, Asya ile Avrupa arasında doğrudan ulaşım kolaylığı ve hızlı bir geçiş güzergahı yaratacak. Azalan seyahat süresi ve artan güvenilirlik gibi önemli ekonomik ve fiziki faydalar sağlayacak olan proje, yakıt tüketimi, sera gazı ve diğer emisyonlarda ve gürültü kirliliğinde azalmalara katkıda bulunacak. Proje, Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı ile Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı arasında önemli bir entegrasyon da sağlayacak. Proje, İstanbul Boğazı'nı deniz tabanının altından geçecek 5,4 kilometrelik iki katlı bir tünelin inşaatıyla birlikte, Avrupa yakasında Kennedy Caddesi ve Asya yakasında D100 İstanbul-Ankara Devlet Karayolu'nun genişletilmesi ve bağlantı yollarının iyileştirilmesinden oluşuyor. Deniz tabanının altındaki bölüm 3,3 kilometre uzunluğunda olacak. İki katlı olarak inşa edilen tünelin Boğaz geçişi bölümünde, deniz tabanının altındaki kaya katmanları TBM (Tünel Açma Makinesi) teknolojisiyle aşılacak. Proje 13,7 metre TBM kazı çapı ile dünyada 6. sırada yer alıyor. Tüm güvenlik önlemleriyle birlikte deprem güvenliği de ön planda tutulan ve richter ölçeğine göre 7,5 şiddetindeki sarsıntılara dayanıklı olarak tasarlanan tünel, olası tsunami dalgalarından etkilemeyecek. Asya-Avrupa yaklaşım yolları ve yol genişletme çalışmaları tamamlandığında, bağlantı yollarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Genişletme ve iyileştirme çalışmaları, Florya-Sirkeci Sahil Yolu'nda Kazlıçeşme'den başlayacak ve Kennedy Caddesi'ndeki çalışmalarla mevcut yol 6 şeritten 8 şeride çıkarılacak. Asya yakasında ise D100 Karayolu, Göztepe Kavşağı'na kadar olan bölümde 8 şeride çıkarılacak. Mevcut kavşak ve kesişmelerin yerini alt geçitler alacak ve yayalar için yeni üst geçitler yapılacak.