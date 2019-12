Yıldırım-Kutlualp gerginliği

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, kulübün başkan Aziz Yıldırım'ın ailesine ait inşaat şirketinden 8 villa almasını eleştirirken, Aziz Yıldırım Kutlualp'in bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.



Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gergin anlar yaşandı.



Kutluap, Fenerbahçe Yönetimi'nin başkan Aziz Yıldırım'ın ailesine ait inşaat şirketi tarafından yaptırılan lüks konutlardan 8 adet villa almasını gündeme getirdi. Bir Fenerbahçe yöneticisinin kulüp ile ticari ilişki içerisinde bulunmasının tüzüğe aykırı olduğunu vurgulayan Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın villaları kulübe hibe etmesi gerektiğini ifade etti.



Toplantıda son sözü alan başkan Aziz Yıldırım ise, kendisini eleştiren eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'e sert yanıt verdi.



Yıldırım, ''Geldiğim ilk yıl oyuncular parasını alır, alamaz. Her gün gazetede yazılar olur, her gün görürdük. Bugün basında oyuncular veya kimsenin alacağı olduğu yazılmıyor. Ben Fenerbahçe'yi bu hale getirdim bu arkadaşlarımla. Tüzüğü yazarken ben çalıştım arkadaşlarımla. Bu tüzükteki bir yanlışlığı kendim yapar mıyım? Fenerbahçe için gittiğim her yerde, otelde yeme ve içmede kendi paramı kendim ödedim. Kulübün bir hesabında Aziz Yıldırım namına ödenmiş hesap göremezsiniz. Bu kadar dikkat ettim. Bana '8 villa sattın bunları hibe et' diyor. Bu evlerle ilgili de sizden yetki aldım. Önce Divan Başkanlığı yazıyla kulübe bildirdi. Yönetim kurulu kararı aldık. 27 Mayıs 2007 tarihinde olağan mali genel kurulda tutanaklara geçirdik. Sayın Hakan Bilal Kutlualp, ben Fenerbahçe Kulübü Başkanı'yım, 'Sen' diye hitap edemezsin'' dedi.



Fenerbahçe'yle ilgili harcamalarının hepsini kendi cebinden ödediğini anlatan Aziz Yıldırım, Kutlualp'e, ''Ama sen Avrupa'da gittiğin bir transferden dönerken oyuncu için özel uçak tuttun ve bunun ücretini kulübe ödettin. Aramızdaki fark bu. Beni başka şeylerle suçla ama Fenerbahçe'nin haklarını çalacak bir konuyla ilgili suçlama. Fenerbahçeli ol, biz Fenerbahçeliyiz'' diye konuştu.