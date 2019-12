-YILDIRIM: KÜRESEL BİR HAVAYOLU ŞİRKETİMİZ VAR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin bugün iç ve dış toplam 170 noktaya sefer yapan küresel bir havayolu şirketine sahip olduğunu belirterek, ''THY, bir yandan yolcu taşımacılığını arttırmayı sürdürürken, bir yandan da teknik, bakım, onarım alanındaki kapasitesini genişletmeye başlattı ve THY bünyesinde Teknik A.Ş'yi oluşturularak, bu yönde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak değil, 41 milyar dolara varan dünyadaki bakım ve onarım hacminden pay almak için önemli yatırımları hayata geçiriyor'' dedi. Yıldırım, THY filosuna yeni katılan uçakların teslimi, THY Teknik A.Ş ve Amerikan menşeli motor üreticisi Pratt&Whitney'in ortaklığıyla kurulan Türk Motor Merkezi'nin açılışı dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törene katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılığının yeni bir başarısına bugün şahit olduklarını belirterek, Türk Motor Merkezi'nin açılışı, Airbus 330 ve 777 Boing serisinden uçakların filoya katılması ile bölgenin, Avrupa'nın en büyük bakım ve onarım merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Göreve geldiklerinde Türk sivil havacılığının durumunun pek de parlak olmadığını, kriz sonrası rekabet gücünü kaybettiğini, adeta uçmanın imtiyaz haline geldiğini belirten Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın o günlerde bir talimat verdiğini ve Türkiye'de her vatandaşın uçağa bineceğini, havayolunun halkın yolu olacağını söylediğini ifade etti. Ortaya koyulan bu vizyon çerçevesinde, Türkiye'nin atıl meydanlarını aktif hale getirmek için bir yandan yatırımları yaparken, bir yandan da havacılıkta serbestleşme dönemini başlattıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başlangıçta 1933'ten beri bayrak taşıyıcımız THY, bu açılımın kendilerinin sonu olacağını düşünmüştü. Zaman geçtikçe durumun böyle olmadığını, bu serbestleşme politikasından THY'nin de çok daha büyüyerek nasibini aldığını gördük ve bugün THY, Türk sivil havacılığının yaklaşık yüzde 50 pay almasına rağmen kendi taşımalarını 3,5 kat arttırdı. 2003 yılında bütün yurt içi taşımalarımıza göre bugün geldiğimiz nokta, 3 kattır ve daha güzeli Türkiye'de 10 milyon vatandaşımız uçakla tanıştı, uçağa binme imkanına kavuştu. Havaalanı kapasitelerimiz 48 milyondan, 129 milyona çıktı. Atıl meydanlarımız aktif hale geldi, ülkemizin doğusunda meydanı olmayan vilayetlerimizde de artık havalanı inşaatları başladı. Böylece havayolunun konforundan, rahatından, hızından her gelir grubundan, her bölgede oturan vatandaşlarımız yararlanmaya başladı.'' Bu süre içinde THY'nin küresel bir marka olduğunu, bu yönde gittikçe de mesafe kat ettiğini belirten Yıldırım, ''59 uçakla devralmıştık, şu anda 150 uçağa yaklaştı. Önümüzdeki ve takip eden yıllarda bu sayı daha da artacak. THY, bugün Avrupa'nın 4'üncü ve 5'inci en büyük havayolu şirketi. Dünya sıralamalarında 3 ülkeyle birlikte 9, 10 ve 11. sırayı paylaşıyor. Bugün iç ve dış toplam 170 noktaya sefer yapan küresel bir havayolu şirketimiz var'' diye konuştu. Bugün temeli atılan tesisin, Türkiye'nin değil, Balkanlar'ın, Ortadoğu'nun ve bölgenin çok önemli bakım teknik üssü haline geleceğini belirten Yıldırım, ''Sadece taşımacılıkla değil, asıl önemli olan teknik bakım ve kargo taşımalarıyla da havacılığımız dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor'' dedi.