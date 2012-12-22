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Politika

Yıldırım: Köşenizden ahkam kesmeyin

Binali Yıldırım: Köşesinde ahkam keserek ülkenin gerçekliğinden kopuk çözümler ortaya koyanlar bu ülke için fazla bir şey yapmayacak

22 Aralık 2012 12:11

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, terör belasından ülkenin kurtulacağını söyledi. Medyayı da eleştiren Yıldırım, “Ülkelerin gerçeklerinden kopuk, köşelerinizde ahkam kesmeyin” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Diyarbakır-Silvan Devlet Yolu üzerinde yapılan ''Diyarbakır-Silvan Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı''nın açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada birlik mesajları veren Bakan Yıldırım, terör sorunun çözüleceğini söyledi.

Yıldırım, “Yolları ördük, milleti birleştirdik. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi kardeş yaptık. Bu ülkenin kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ve düşmanlarını çatlatmaya ihtiyacı var. Her ne kadar bu hizmetler geldiğinde rahatsız olanlar olsa da bunların hepsi gelip geçicidir. Bu terör belasının endişesinden birlikte evvel Allah geleceğiz. Bu işin üstesinden geleceğiz. Başka çaremiz yok” dedi.

Konuşmasında gazetecilere yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, “Köşesinde ahkam keserek ülkenin gerçekliğinden kopuk, çözümler ortaya koyanlar, bu ülkenin nasıl bu günlere geldiğini, geleceğe Cumhuriyetin 100. yılına hangi hedeflerle yürüdüğünü bilmeyenler, bunun derdinde olmayanlar, bu ülke için fazla bir şey yapmayacak” diye konuştu.

Binali Yıldırım, Diyarbakır Askeri Havaalanı’nın genişletilmesi çalışmalarını da anlattı.

Yeni terminal binasının yeri konusunda askerle yaşanan diyalogları da aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

“Diyarbakır'ın havaalanı kapalı havaalanı şeklindeydi. Diyarbakır'a yakışmayan bu uygulamayı artık sona erdirmek istedik. 2003 yılında 130 bin ziyaretçisi gelmiş, şimdi ise 1 milyon 800 bin olmuş. Ne kadar artış hesabı siz yapın. O kadar geliştikten sonra bir çözüm geliştirdik. Havaalanının öbür tarafına terminal yapacağız. Burası 'atış alanı' dediler. Neyin atış alanı efendim, şehrin içinde atış alanı mı olur? Hadi yürüyün bakalım. Boşalttık, tertemiz yaptık. Şimdi oraya atış alanı yerine havaalanı yapıyoruz.”

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