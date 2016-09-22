Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesinden imzasız ihbarlar için genelge sözü çıktı

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP Genel Merkez binasında bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşme 11.50'de sona erdi. CNN Türk'ün haberine göre, görüşmeninn ana gündeminde darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler (KHK) yer alırken, 'FETÖ' soruşturmalarında yaşanan mağduriyetlerin de ele alındığı öğrenildi. Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na bu konuda titiz bir çalışma yürütüldüğünü, bu amaçla şikâyetlerin değerlendirilmesi için her ilde valilikler bünyesinde kurullar oluşturulduğunu ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, görüşme sırasında Başbakan Yıldırım’ın CHP liderine OHAL’in uzatılabileceği mesajını verdiği bildirildi.

Görüşmede mini anayasa değişikliği konusundaki çalışmalar da değerlendirildi. Bir an önce uzlaşma ile bu çalışmaların sonuçlandırılması konusunda ortak görüş benimsendi.

Görüşmede PKK ile mücadele ve Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili olarak da Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

"İsimsiz ihbar mektupları işleme konmayacak"

CHP kaynaklarından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Başbakan’ın OHAL’in uzayabileceği mesajını verdiğini, Kılıçdaroğlu’nun “OHAL kesinlikle uzatılmamalı” dediğini aktardı. 12 Eylül’de imzasız ihbar mektuplarının işleme konulmamasına yönelik genelge olduğunu hatırlatan CHP lideri, “Benzer bir genelge 15 Temmuz için de hazırlanmalı” dedi. Açığa alınanların mağduriyetlerinin bu yolla giderilebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin durumunu da gündeme getirdi. Başbakan’ın akademisyenlerle ilgili YÖK’ten gelen listeler doğrultusunda çalışma yürütüldüğünü ancak yeniden gözden geçireleceği sözünü verdiğini söyleyen CHP kaynakları, Başbakan’ın düzenleme için MİT’ten gelecek raporların beklendiği bilgisini aktardığını söyledi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 8 KHK Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu protokol kapısında karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bugün için randevu istedi. Ancak MHP görüşme talebine yanıtı yarın yapılacak Anayasa Komisyonu toplantısından sonra yanıtlamaya karar verdi.

CHP, KHK'ları yarın Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamış, MHP'den karşılık olrak OHAL döneminde KHK'ların Anayasa Mahkemesi'ne götüremeyeceği açıklaması gelmişti.