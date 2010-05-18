Yıldırım: Kendi uçağımızı yapmanın zamanı geldi

T24- Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türk havacılık sektörünün gelişim sürecine ilişkin bilgi verdi.





Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte havacılığa, demir yoluyla birlikte özel önem verildiğine işaret eden Yıldırım, "Cumhuriyetin ilk yıllarında oluşan bu farkındalık ve yapılan çalışma, eğer akamete uğramadan devam ettirilebilseydi, Türkiye bugün başa güreşen ülkelerden biri olurdu. Havacılıkta bunu pek ala başarabilirdi, ancak o veya bu nedenle maalesef bütün teşebbüslerin devamı getirilememiş. En fazla birikimimiz olan alanda en az yol aldık" diye konuştu.





Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu büyüme bize tarihi bir sorumluluk getirmektedir. O sorumluluk artık geçmişte başladığımız, devamını getiremediğimiz kendi uçağımızı kendimiz yapma hayalimizi, projemizi artık hayata geçirme zamanı gelmiştir, geçmektedir. Bunun için her şey var. Heyecan, birikim, siyasi irade, kararlılık var. Üniversite var. Sanayi bunu yapmaya muktedirdir. Proje geliştirme, AR-GE yapma kabiliyeti vardır. O halde vakit durmak değil, hareket etme zamanıdır. Bu çalıştay da bu hareketin başlangıç noktasıdır. Bunun başarılması için bütün şartların mevcut olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak bu projenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim."