"Yıldırım kendi ekibini kuruyor; istifalar başladı"

AKP’nin İstanbul adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek istediği belirtildi. Yıldırım'ın kendine yakın bürokratları istifa ettirdiği, AKP genel merkezinin hazırladığı 39 ilçedeki aday adayları konusunda itirazlarda bulunduğu aktarıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Yıldırım hazırlıklara başladı. Genel merkezin planladığı bazı ilçe adaylarına karşı çıkan ve, “Benim bazı ilçelerle ilgili önerim var,” diyen Yıldırım, kendine yakın bürokratları da istifa ettirdi. Yıldırım'ın yeğeni olan Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

İlçelere isim önerdi

Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği öğrenildi. Yeğen Yıldırım, Binali Yıldırım ile birlikte siyaset yapacak. AKP Genel Merkezi'nin hazırladığı 39 ilçedeki aday adayları konusunda Binali Yıldırım'ın itirazları bulunuyor. Bazı ilçelere isim öneren Yıldırım'ın bu taleplerinin de değerlendirildiği öğrenildi.