-YILDIRIM: İNTERNETTE BİRÇOK ÜLKEDEN HIZLIYIZ TBMM (A.A) - 20.12.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'deki internetin Avrupa'nın birçok ülkesinden daha hızlı olduğunu belirterek, ''Brüksel'e gidin, telefonda görüşemezsiniz, internete giremezsiniz. 8 yılda sadece bölünmüş yollar yapmadık, bilişim otoyollarını da kazandırdık'' dedi. TÜSİAD-Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 8. e-TR ödül töreninde konuşan Yıldırım, 2003'te Türkiye'yi bilgi toplumuna hazırlamak amacıyla e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulunu oluşturduklarını söyledi. Sadece kamu kuruluşlarını değil, sivil toplum örgütlerini de kurula dahil ettiklerini belirten Yıldırım, icra kurulu çalışmalarının en önemlilerinden birisinin strateji belgesi hazırlamak olduğunu kaydetti. Yıldırım, ''Belgeyle ülkemizi 'bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke' seviyesine çıkarma taahhüdümüzü kayıt altına aldık'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, bununla yol haritasının hazırlandığını ve bilgi toplumu olma yönünde Türkiye'nin ilk resmi stratejisini hazırladıklarını bildirdi. 111 eylem içerisinden 22 tanesinin tamamlandığını dile getiren Yıldırım, teknolojide değişimin çok hızlı olması nedeniyle planların 3-5 yıllık yapılamadığını, çok daha kısa süreli yapıldığını belirtti. Türkiye'nin 2003'te 1 megabit olan toplam internet çıkışının, bugün 600 megabite çıktığını anlatan Yıldırım, bunu 2-3 bin megabitlere çıkarmayı düşündüklerini kaydetti. Binali Yıldırım, internetin gelişmesinin, ülkelerin demokrasisinin gelişmesine de katkı sağladığını, milli gelirde de yüzde 120'lik artış meydana getirdiğini söyledi. -''İNTERNET KULLANMADAN TİCARET YAPILAMIYOR''- Ulaştırma Bakanı Yıldırım, cep telefonu, bilgisayar ve internet kullanmadan ticaret ve seyahat yapılamadığını belirterek, ''Cumhuriyet kurulduğunda, cehaletle mücadele için Atatürk'ün başlattığı seferberliği biliyoruz. Bu mücadeleyi başarıyla verdik. 2000'li yıllarda okur-yazar oranı yüzde 90'lara ulaştı. 'İşimiz bitti' derken, bilgisayar okur-yazarlığı çıktı. Bunun için bütün okullara geniş bant hızlı internet erişimini sağladık. 30 bin okula 750 bin bilgisayar gönderdik'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattıkları 1,5 katrilyon liralık FATİH Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, projenin, Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke arasına yerleştirecek bir proje olduğunu söyledi. Bakan Yıldırım, 27 ayrı kurumun 223 hizmetle e-devlet uygulamasında vatandaşla buluştuğunu belirterek, bu hizmetleri kullanan vatandaş sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu belirtti. Bilgi toplumu hedefleri ile ilgili olarak geçen yıl toplantı yaptıklarını ve 2013-2023 dönemi için ayrı ayrı hedefler koyduklarını dile getiren Yıldırım, 8,5 milyon kişinin geniş bant internet erişimine ulaştığını söyledi. Yıldırım, ''Türkiye'deki internet ve telli-telsiz erişim ile bunların altyapısının Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi ve hızlı olduğunu söylersem mübalağa etmemiş olurum. Brüksel'e gidin, telefonda görüşemezsiniz, internete giremezsiniz; Avrupa'da okullarda internet her yerde yok. Ülkeyi 8 yılda sadece bölünmüş yollarda donatmadık. Havayolunu halkın yolu yapmadık, bilişim otoyollarını hem havadan hem toprak altından hem de uydudan kazandırdık'' dedi. -''3 GÜNDE 166 BİN ÇİFTÇİYE MESAJ GÖNDERDİK'- Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de son 10 yılda Türkiye'nin birçok bölgesinin ulaşılabilir hale geldiğini söyledi. Artık vatandaşların bilgileri ertesi gün gazetelerden değil, anında bilgisayardan ya da cep telefonlarına gelen kısa mesajlardan öğrenebildiğini belirten Ciliv, Diyarbakır ve Erzurum'da yaptıkları yatırımları anlattı. Ciliv, Diyarbakır'da bine yakın kişinin iş sahibi olduğunu ve engelli kişileri de çağrı merkezlerinde çalıştırarak hayata bağladıklarını kaydetti. Domates tarlalarındaki güve sorununu duyar duymaz, 3 gün içinde 166 bin çiftçiye ''güve ile nasıl mücadele edileceği'' yolunda kısa mesaj gönderdiklerini belirten Ciliv, üreticilerin, bütün bölgelerin hava durumunu cep telefonlarında anında görmeleri nedeniyle, ürünlerinden daha fazla verim aldıklarını söyledi.