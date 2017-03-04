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Dünya
Deutsche Welle

Yıldırım ile Merkel telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım, Alman mevkidaşı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde bakanların programlarının iptal edilmesini ele aldı. Yıldırım, bundan sonraki programlar için farklı bir yol izleneceğini söyledi.

04 Mart 2017 20:03

Türk bakanların Almanya'daki programlarının iptal edilmesi üzerine Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilimin ardından Başbakan Binali Yıldırım Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Cumartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin iyi ve verilmli geçtiğini söyledi. Anadolu Ajanası'nın haberine göre Yıldırım, "son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Merkel'le konuştuğunu” belirterek, "bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceklerini” vurguladı. Görüşmenin planlanandan uzun sürdüğünü kaydeden Yıldırım, önümüzdeki hafta içinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının biraraya geleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın perşembe akşamı Gaggenau’da, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de pazar akşamı Köln ve ardından Frechen’da katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım, Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi öncesinde Kırşehir'de katıldığı mitingte, Almanya'yı eleştirdi. "Mitinglerin iptal edilmesi demokrasiye ve özgürlüklere karşı alınmış çok talihsiz bir karar” şeklinde değerlendiren Yıldırım, “Alman makamlarının bu tutumlarını gözden geçirmesi” gerektiğini söyledi. Başbakan "Terör örgütlerinin temsilcilerine izinler vereceksiniz, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıranlara, memleket sevdalılarına yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez, demokrasi önüne set çekilemez” diye konuştu.

Cuma günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüşmüştü. Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gabriel ve Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı ve verimli olduğunu aktarmıştı. Anadolu Ajansı'nın Türk diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde görüşmede, Çavuşoğlu'nun etkinliklerin iptalinden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği belirtilmişti. Ayrıca Çavuşoğlu ve Gabriel'in 8 Mart'ta Berlin'de biraraya geleceği bildirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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