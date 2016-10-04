Yıldırım: İkili öğretim 2019 sonuna dek kalkacak

Başbakan Binali Yıldırım, hükümetin 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programını (OVP) açıkladı. Yıldırım, bu dönemde ikili eğitime son vereceklerini, okul öncesi eğitimin ve 5. sınıftan itibaren yabancı dil eğitiminin zorunlu olacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada, "Öğrencilere kötü haber. Yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar. 2019'un sonuna kadar bunu yapacağız" dedi.

"Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz' diyen Yıldırım, "Millet, Türkiye'de yabancı dil bilme oranı yüksek sanıyor. Öyle değil. 4+4+4 sisteminde 5. yılda yabancı dil zorunlu hale gelecek" diye konuştu.

Yıldırım bir gazetecinin sorusu üzerine de "Tek tip değil, başka şey anlaşılabilir. Tam zamanlı eğitim. Yani öğlenciler, sabahçılar diye bir şey vardı ya. Hem sabahçıyım hem öğlenciyim. Öğlenleyin okulda olacaklar, yemeklerini yiyip aynen çalışanlar gibi. Nasıl işe gidiyorsun, sabah gidip akşam geliyorsun. Okula da sabah gidip akşam geliyorsun." ifadelerini kullandı.

Bu yılki ekonomik büyüme oranını yüzde 3,2 olarak öngördüklerini belirten Başbakan Yıldırım, "turizm, ihracat, terörle mücadele ve darbe girişimine karşın yapısal reformlara devam edildiğini" söyledi.

Daha önce 2016 için belirlenen büyüme oranı ise yüzde 4,5'ti.

Yıldırım, "Enflasyonu mutlaka sürdülebilir düşük orana çekeceğiz, sağlıklı büyüme için bu çok önemli" dedi ve cari açığı azaltmak için kararlı bir program uygulanacağını" söyledi.

OVP'de gelecek yılki ekonomik büyüme yüzde 4,4; 2018 ve 2019'da büyüme ise yüzde 5 olarak öngörülüyor.

Enflasyonun da gelecek yıl yüzde 6,5, 2018 ve 2019'da yüzde 5'e çekilmesi planlanıyor.

Başbakan Yıldırım ayrıca OVP'de yargılamaların süresini azaltmayı hedeflediklerini söyledi ve "Buna ilk 15 Temmuz darbecilerinden başlayacağız. Süreyi uzatmak için başkalarının ismini veriyorlar. Böyle bir oyuna gelmeyeceğiz, yargılanmaları süratle yapılacak" dedi.