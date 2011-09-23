-Yıldırım: Hizmetlerimizi geciktirmeyeceğiz İZMİR (A.A) - 23.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Konak Tünelleri ile İzmir'in trafik çilesinden kurtulacağını ancak projeye ilişkin ''İzmir klasiği'' haline gelen eleştiriler yapıldığını belirterek, ''Her şeyin çözümü vardır. Tarihimizi de kültürümüzü de çevremizi de koruyacağız. Hizmetlerimizi de geciktirmeyeceğiz'' dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Yeşildere Mehmetçik Parkı'nda, Yeşildere ile Konak'taki Bahri Baba Parkı'nı birbirine bağlayacak bin 600 metre uzunluğundaki Konak Tünelleri'nin temel atma törenine katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada, İzmir'de bugün yine güzel bir başlangıç yapıldığını, İzmir'i eski ihtişamlı günlerine döndürmenin ''boyunlarının borcu'' olduğunu söyledi. ''İzmir'in ihmal edildiğini düşünenler olsa bile bundan böyle bugünler geride kaldı, zaman çalışma zamanıdır'' diyen Yıldırım, İzmirli'nin ihtiyacını bildiklerini, bunları teker teker gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Yıldırım, 12 Haziran öncesi ''İzmir'e siyaset yapmaya değil hizmet yapmaya geldiklerini'' söylediklerini, İzmirlilerin seçimde kendilerine güvendiğini ve ''yola devam'' dediğini belirterek, ''35 İzmir'e 35 projeyle yola çıktık. Bugün bu projelerin her birini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Adeta zamanla yarışıyoruz. Bu projelerin gecikmemesi için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz'' dedi. Yıldırım, Karayollarının Konak Meydanı'ndan Yeşildere'ye kadar tüneli getireceğini, bu yolun eski Aydın-İzmir devlet yoluna bağlanacağını belirterek, şöyle konuştu: ''Alsancak'a gelip oradan Kordon'a devam edecek ve Çeşme tarafına gidecek yol, yargıda takıldı. Biz de geldik dedik ki 'burada eğer yargı lehimize dahi karar verse biz projeyi yapmayacağız'. Kordon'un üzerinden 3 metreden, 5 metreden denizle binalar arasını kapatacak bir yol yapmaya gönlümüz razı olmadı. İzmir'e de bunu layık görmedik. İşte o yüzden ne oldu? O yarım kalan yolu limana indirdik. Limandaki trafiği o yolla beraber şehir içinden çıkardık. Böylece o yatırım da ortada kalmadı. O da amacına ulaşmış oldu. Ama Alsancak ile Konak arasında kesiklik oluştu. Mesela trafik Çeşme'den geliyor Konak'tan itibaren şehrin merkezine yayılıyor. Orada büyük bir trafik çilesi yaşıyorsunuz. 2 ay boyunca Konak'tan merkeze girdiğimde 'nereye gidiyoruz, nereden çıkacağız bu yoldan?' diye hep kafam karıştı. Doğru dürüst tek bir ana arter yok.'' İzmir'de ana yolların kent merkezinden geçtiğini, yaşam merkezlerinin İzmirlilere terk edilmesi gerektiğini, egzoz kokusunun, trafik çilesinin kentin merkezinden çıkarılması gerektiğini belirten Yıldırım, bunun için Konak Meydanı'ndan Yeşildere'ye tünellerle çıkış yapılacağını, bu yolun ana caddeye bağlanacağını söyledi. -110 milyon liraya mal olacak- Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla projelendirilen tünellerin 110 milyon liraya mal olacağını ve yapımının 2 yılda tamamlanacağını söyledi.