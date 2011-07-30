T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yıldırım, “Hizmet mevzu olunca siyaset olmaz. Bu anlayışımızı yeni dönemde de sürdüreceğiz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da makamında ziyarette bulunan Bakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimler ile merkezi hükümetin İzmir'e hizmet için çaba sarf ettiğini belirterek, “Hizmet mevzu olunca siyaset olmaz. Bu anlayışımızı yeni dönemde de sürdüreceğiz” dedi.



İzmir'de gerçekleştirecekleri tüm projelerde yerel yönetimlerle işbirliğini önemsediklerini, kendisinin de bu işbirliğinin gerçekleşeceğine dair tereddütü bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, “Ne yaparsak İzmirliler için yapacağız” diye konuştu.



İzmir'de gayet sakin huzur içerisinde bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, buna katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Yıldırım, “Seviyeli bir kampanya yürütüldü. Seçim geride kaldı. Bundan sonra İzmir için çalışmaya, üretmeye, projeleri gerçekleştirmeye daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, Yıldırım'a ziyareti dolayısıyla İzmir halkı ve belediye adına teşekkür ederek, “İzmir'in sorunlarının çözümünde birlikte çalışmaktan çok büyük haz duyacağız” dedi.

Fenerbahçe forması



İzmir'de İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ile aynı binadaki İzmir Fenerbahçeliler Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Yıldırım'a, dernek Başkanı Cem Çalışkan, Fenerbahçe formasını hediye etti.

