-Yıldırım: Haydarpaşa tren garı olarak muhafaza edilecek TBMM (A.A) - 09.02.2009 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haydarpaşa'nın tren garı olarak muhafaza edileceğini belirterek, ''Onlar bizim gururumuz. Bu eserlere gözümüz gibi bakmak, yaşatmak, en önemli görevlerimiz arasındadır'' dedi. TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Mehmet Sağlam Başkanlığında toplandı. Açılışta, CHP'li Katip Üye Tanju Özcan'ın yeterli çoğunluğun olmadığı iddiası üzerine yoklama yapılmasına AK Partililer tepki gösterdi. Gündemdışı söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi nedeniyle Ankara-Haydarpaşa tren hattının kapanmasını ve Pamukova hızlı tren kazası davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesini eleştirdi. Kaplan'a yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2002'de demiryollarının tekrar devlet politikası haline getirildiğini, bir çok hızlı tren projesini başlattıklarını söyledi. 3 bin kilometre hatta çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yıldırım, 1076 kilometre hattın bittiğini, bu hatlarda 6 milyon vatandaşın seyahat ettiğini bildirdi. Köseköy-Gebze hattında yeni demiryolu koridoru bulmanın adeta imkansız olduğunu dile getiren Yıldırım, ''Yapılacak yüksek hızlı tren hattının mevcut hat üzerine oturması gerektiği konusunda tam bir mutabakat sağlanmıştır'' dedi. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, yeni karayolu hatları oluşturduklarını, toplu taşıma sefer sayılarını artırdıklarını belirten Yıldırım, ''Taşıma bakımından herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Taşıma fiyatları trenle aynı seviyede hatta bazı hatlarda daha ucuz gerçekleşmektedir'' diye konuştu. Pamukova kazasıyla ilgili yasal süreçleri anlatan Bakan Yıldırım, ''Kazayla ilgili yargıya yardımcı olmak bakımından bizim tarafımızdan her türlü işlem, tasarruf vakitlice yerine getirilmiştir. Karar verilmesine rağmen iki kez bozulması ve kararın uygulanabilir hale gelmemesi böyle bir sonucu ortaya çıkarmıştır'' diye konuştu. ''Haydarpaşa Garının ortadan kaldırılacağı, kullanılmayacağı, başka amaçlara yönelik bir hazırlık içinde olunduğu'' gibi son zamanlarda bazı dedikoduların, spekülasyonların yapıldığını anımsatan Yıldırım, ''Marmaray Projesiyle birlikte tren hattı Haydarpaşa'da son bulmayıp denizle kesintiye uğramadan Avrupa yakasına geçecektir. Haydarpaşa, tren garı olarak muhafaza edilecek ve etrafı bir yaşam alanına dönüştürülecektir'' dedi.