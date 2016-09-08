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Politika

Yıldırım: Güvenlik güçleriyle teröristler bacılık olmuş; onların yöntemleriyle mücadele edebiliriz

''Terörle mücadelede yeni bir sürece girdik. Bu sürecin adı savunma değil, taarruz''

08 Eylül 2016 14:55

Başbakan Binali Yıldırım, ''15 Temmuz'daki darbe girişimini gerçekleştiren TSK içindeki bir grup cuntacı asker ile teröristlerin arasında yakın ilişki olduğunu'' söyledi. Yıldırım, ''Gidiyoruz brifing alıyoruz. Vatandaşlarımız anlatıyor, valilerimiz anlatıyor, ya arkadaşlar güvenlik kuvvetleriyle terör grupları adeta bacılık olmuşlar. Yaz kış ensesinde olacaklar, gerekirse onların yöntemleriyle mücadele edeceğiz'' dedi. 

Başbakan Yıldırım'ın valiler toplantısındaki konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

''Terörle mücadelede yeni bir sürece girdik. Bu sürecin adı savunma değil, taarruz. Bir hudut kapılarımızı emniyete alacağız. Dışarıdan girişleri önleyemezsek sızlanmanın anlamı yok. Hiçbir mazeretimiz olmayacak. Hudut kapısı dışındaki her geçiş düşman geçişidir anında karşılık verilecek. Hudut kapısı olmayan her geçiş gayrikanuni geçiştir, suçtur, gereği neyse yapılacak. Nasıl düşman saldırırsa karşılık veriliyor, bu da öyle. Anında gereğini yapacaksınız.

''Türkiye'de bu alçak bölücü terör örgütünün yuvalandığı yerleri biliyoruz. Gidiyoruz brifing alıyoruz. Vatandaşlarımız anlatıyor, valilerimiz anlatıyor, ya arkadaşlar güvenlik kuvvetleriyle terör grupları adeta bacılık olmuşlar. Yaz kış ensesinde olacaklar, gerekirse onların yöntemleriyle mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu meseleyi Türkiye'nin gündeminde çıkacak.''
 

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