-Yıldırım: Gerisi teferruattır İZMİR (A.A) - 18.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, her ay İzmir ile ilgili yeni bir hizmet, yeni bir projenin başlangıcını yapacaklarını belirterek, ''Mesele İzmir'e hizmet, İzmirliye hizmetse gerisi teferruattır'' dedi. Bakan Yıldırım, Alsancak-Aliağa-Cumaovası arasında işleyen banliyö setlerine ilave olarak TCDD'ye ait 10 banliyö setinin İZBAN'a teslim törenine katıldı. Yıldırım, Alsancak Garı'ndaki törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin birlikte oluşturduğu İZBAN'ın, yerel ve genel idarenin güzel bir işbirliği olduğunu, kentin kuzeyinden güney aksına seyahatın oldukça kolaylaştığını söyledi. Aliağa-Menderes arasındaki seferlerle yılda 200 milyon kişinin taşınmasının hedeflendiğini belirten Bakan Yıldırım, şu anda 25 milyon yolcuya ulaştıklarını, günde 120 bin kişinin taşındığını ifade etti. Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Tren seti sayısını artırmak kolay bir iş değil. İZBAN yeni sipariş verme aşamasında ihaleye çıktı. İhale olacak, firma belli olacak, daha sonra setler imal edilecek. Bu aşağı yukarı 2-3 sene gibi bir süre. Ama 3 sene İzmirli bekleyemez. Onun için 'bir formül bulun' dedik ve Devlet Demir Yolları az kullandıkları hatlardaki yedek araçlardan 10 setlik bir paket yaptı, İZBAN'a verdi. Bu İZBAN'ın kapasitesini yüzde 30 artırması demek. İzmirli hemşehrimize daha rahat, konforlu, huzurlu seyahat imkanı fırsatı sağlamış olacağız.'' -Hat Selçuk ve Bergama'ya uzatılacak- İZBAN'ın hedef büyüttüğünü, Devlet Demir Yollarının, Cumaovası'ndan Torbalı'ya kadar olan hattın ihalesini yaptığını belirten Yıldırım, çift hatta dönüştürülecek hattın Selçuk ve Bergama'ya kadar uzatılacağını söyledi. Bakan Yıldırım, Türkiye'nin her tarafında, 3 bin 900 şantiyede gece gündüz çalışma yapıldığını, 9 yılda 15 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, 2023'e kadar 15 bin kilometre daha yol inşa etmeyi hedeflediklerini, hızlı tren hatlarının genişlediğini, önümüzdeki hafta Ankara-Konya arasının hizmete açılacağını bildirdi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, İZBAN'ın 80 kilometrelik Aliağa-Menderes arasında günde 120 bin yolcuya hizmet verdiğini, her geçen gün yolcu talebinin daha da arttığını kaydetti. Yolcu talebini karşılamak için TCDD'ye ait 10 adet banliyö setinin İZBAN'a hizmet alımıyla verilmesinin gündeme geldiğini dile getiren Karaman, ''Bu setlerle birlikte 33 sete ulaşacak İZBAN, yolcu yoğunluğunun olduğu saatlerde daha sık sefer yapma imkanına sahip olacak'' dedi.