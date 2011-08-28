-Yıldırım: ''Gemi inşaatında altıncıyız'' YALOVA (A.A) - 27.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin gemi inşa sektöründe sipariş bakımından dünyada altıncılığını koruduğunu söyledi. Yıldırım, bir programa katılmak üzere geldiği Yalova'da ilk olarak Altınova Belediyesini ziyaret etti. Kalabalık bir protokol tarafından karşılanan Yıldırım'a Belediye Başkanı Metin Oral, bir plaket ve Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin maketini hediye etti. Daha sonra, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi'nde Palmali Grup'a yaptırılan ''Gobustan'' adlı nehir tankerinin suya indirme törenine katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gemi inşa kapasitesinin 2003 yılından 2008 yılına 7 kat yükseldiğini vurguladı. Yıldırım, Türkiye'nin 2003 yılındaki kapasitesinin 550 bin DWT olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''2008'in sonuna gelmişiz, 3.6 milyon DWT'e çıkmış. Yani 6-7 kat kapasiteyi arttırmışız. Bir bataklık alandan 6 bin kişinin çalıştığı, esasında 30'un üzerinde tersane alanının bulunduğu bu bölgeyi sıfırdan bu hale getirdiniz. Bunu başardınız. Tersane sayısı 37'den 71'e çıktı. 55 tane de yatırımı devam eden tersanemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye'nin gemi inşa kapasitesi 7 milyon DWT'in üzerine çıkıyor.'' Yaşanan krizden etkilenen sektörlerin başında gemi inşa sektörünün bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi: ''Ama krize bakıp planlarımızı yapamayız. Kriz bu kalkınma yolculuğunda küçük bir fasıladır. Bu da gelip geçecek ve işlerimiz artmaya, gemi inşa sanayimiz büyümeye devam edecek. Bu dönem içinde Deniz Ticaret Odamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, krizin etkilerini en aza indirmek için çok yakında bir çalışma gerçekleştirdik. Bu da kısmen de olsa ciddi bir rahatlatma sağladı. Bir şekilde yarım kalmış gemiler tamamlandı. Şimdi daha kapsamlı, daha uzun ömürlü tedbirleri konuşuyoruz. Bu konuda yine müşterek çalışmalarımız devam ediyor.'' -Türkiye inşa sektörü- Yıldırım, Türkiye'nin gemi inşa sektöründe 23. sıradan beşinci sıraya yükseldiğini belirterek, gemi inşa sektöründe diğer üretici ülkelerin durumunun çok parlak olmadığını ifade etti. Uzakdoğu piyasasının benzer ölçüde olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Diğer piyasalar da öyle. Ağustos 2011 verilerine göre Türkiye halen gemi inşaatında altıncılığını koruyor, sipariş bakımından. 102 adet siparişi var. Unutmayalım 2003-2008 arasında 23. sıradan beşinci sıraya yükselen bir gemi inşa sektörümüz var. Bu geldiğimiz noktayı hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Bu küresel krizin olumsuzluklarını da yine birlikte geride bırakacağız. Ülkemiz için stratejik öneme haiz olan, istihdam yoğun bu gemi inşa sektörünü kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Bunun için gereken ne varsa bunu yapacağız, başaracağız.'' Bakan Yıldırım, 15 bin kilometre duble yol projesini tamamladıklarını, bölünmüş yol uzunluğunun da toplamda 21 bin 220 kilometreye eriştiğini söyledi. Ankara-Konya yüksek hızlı trenle bu mesafenin 3 saate indiğini belirten Yıldırım, ''Ankara-Konya arası git-gel 6 saat olmaktan çıktı. Bu tabir nostalji oldu, tarihe karıştı. Şimdi artık Konya git-gel 3 saate inmiş durumda. Gayet rahat, konforlu, güzel bir seyahatle Konya'dan Ankara'ya bir buçuk saatte gidilebiliyor. 6 ay sonra da yeni tren seferiyle bir saat 15 dakikada bu seyahat yapılabilecek'' dedi. Körfez Köprüsü ve Otoyol Projesi'nin 30 yıldır Türkiye'nin gündeminde olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle dedi: ''Defalarca ihale oldu, iptal oldu. Bir türlü bu proje gerçekleştirilemedi. Bu projenin büyüklüğü Türkiye'nin 1950 yılındaki milli gelirinden daha büyük. Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Şu anda dünyada başlayan 5 büyük proje arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük projesi. İşte Türkiye böyle bir projeyi başaracak güven ve istikrara sahip. Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Bu ülkemizin, milletimizin başarısıdır.''