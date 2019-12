-YILDIRIM: FREKANS TAHSİSİNİ YAPACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Bilişimde de iletişimde de bizim yol tahsisi yapmamız lazım. Frekans tahsisini yapacağız. İsteyen istediği işi yapsın. İster televizyonculuk yapsın, ister chatleşme işi, yani geyik muhabbeti için altyapı oluştursun'' dedi. Yıldırım, Avea'nın Ar-Ge Merkezinin açılış töreninde, hükümetin yaptığı incelemeler sonucu Avea'yı Ar-Ge yapması konusunda uygun bulduğunu belirtti. Avea'ya Ar-Ge ruhsatı verildiğini belirten Yıldırım, ''Ar-Ge ruhsatı verince ne oluyor? Bazı teşviklerden, desteklerden yararlanıyorsunuz. Birçok teşviki almak suretiyle boşa çalışacak, boş işlerle vakit geçirmek için daha fazla imkan sağlanmış oluyor. Bunu bilerek söyledim, çünkü bizim nesil ve önceki nesillerde elle tutulur, gözle görülür bir iş olmazsa, o iş boş iştir. Böyle baktığınız zaman buradaki arkadaşların hepsi boş işlerle uğraşıyor'' diye konuştu. Bakan Yıldırım'ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Yıldırım, TÜİK'in verilerine göre internet kullanımının hanelerde yüzde 42'ye ulaştığını aktararak, ''Kısa sürede fena bir başarı değil. Ancak daha gidecek çok yolumuz var, AB ortalamasının yüzde 55 olduğunu düşünürsek, Avrupa ortalamasını yakalamak üzereyiz. Bu da bilgi toplumu hedefimizin adım adım gerçekleştiğini gösteriyor'' şeklinde konuştu. Kaynakların yerli yerinde kullanılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Hele hele şimdi gidişat daha farklı. Teknoloji bağımsız yetkilendirme bence bundan sonra yapılacak en doğru iştir. Bırakalım vatandaş hangi işi yaparsa yapsın. Biz ona yol verelim. Nasıl otoyol, bölünmüş yol yapıyoruz, oradan at arabası da motosiklet de otomobil de TIR da geçiyor. O halde bilişimde de iletişimde de bizim yol tahsisi yapmamız lazım. Frekans tahsisini yapacağız. İsteyen istediği işi yapsın. İster televizyonculuk yapsın, ister chatleşme işi, yani geyik muhabbeti için altyapı oluştursun. Ülkemizi her alanda geliştiriyoruz. Bilişim otoyollarını yapıyoruz, daha gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye için.'' -2023 YILI HEDEFLERİ- Bakan Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı hedeflerine de değinerek, şunları kaydetti: ''Bugünkü 30 milyar dolar civarındaki bu sektörün ürettiği cironun 160 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. Türkiye'de şu anda 18 milyon hane, 2 milyon iş yeri var. Yeni yapılan bir araştırmaya göre haneler bazında, bu TÜİK rakamlarından daha önceki veriler, yüzde 37 penetrasyon var. Geniş bant internet bağlantısı günden güne artıyor. Kullanıcı sayısı, abone sayısı günden güne artıyor. 2013'te bir ara hedefimiz var, 12 milyon, 2023'te de 30 milyon geniş bant abone sayısına ulaşmak istiyoruz. Kullanıcı sayısı bakımından da bu 70 milyonun üzerinde kullanıcı demek. O zaman nüfusumuzun 90 milyona yaklaştığını düşünürsek fena bir gelişme değil. Bilgisayar sahipliği şu an 10 milyon civarında. Bunu 30 milyona ve bilgisayar okur yazarlığını da yüzde 80'in üzerine çıkarmamız lazım. Ar-Ge harcamaları 2023 hedeflerimizde önemli bir yer tutuyor. Şu an gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden düşük. Bu payı yüzde 2,5'e çıkarmak istiyoruz. Ar-Ge'ye ayrılan bu payın en az yarısının bilgi iletişim teknolojilerine tahsis edilmesini istiyoruz.''