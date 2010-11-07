-YILDIRIM, FİLYOS'TA ÇAYCUMA (A.A) - 11.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla görüştü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait uçakla, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havaalanı'na gelen Bakan Yıldırım, daha sonra kara yolu ile Filyos beldesine hareket etti. Beldeye 1 kilometre kala makam aracını durduran Bakan Yıldırım, Filyos Vadisi'ni uzaktan gözlemlediği sırada yanına, alışveriş yaparak evine dönen Ahmet Çakar (72) geldi. Bakan Yıldırım, sohbet ettiği Çakar'ın gömleğinin cebinde çakı olduğunu görünce, ''Polisler bunun görünce seni almasınlar'' şeklinde espri yaparak, ''Yasaya uygun mu, bir bakmak lazım'' dedi. Çakar da Alman ordusuna ait olan çakısını almayacaklarını söylemesi üzerine Bakan Yıldırım, yaşlı adamdan aldığı çakıyı açarak 2 parmağının arasında ölçtü. Çakar'ın cebindeki sigara paketini fark eden Bakan Yıldırım, ''Başbakanımız görmesin sigarayı yasakladı, Başbakanımıza söyleyecek bir şeyin var mı?'' sorusuna, yaşlı adam gülümsedi. Çakar'ın ''Bir an önce Filyos Vadisi Projesi'' bitsin demesi üzerine Bakan Yıldırım, ''Az kaldı bitecek, niye bu kadar çok istiyorsun bitmesini. Burada liman yapılırsa evin yıkılacak'' dedi. Yaşlı adamın ''Ben de bunu istiyorum zaten, verilecek istimlak parası ile yenisini yaparım'' şeklinde yanıt vermesi üzerine Bakan Yıldırım, ''Liman bahane, ev şahane'' diye konuştu. Filyos merkezine gelen bakan Yıldırım, bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, kendisine ikram edilen simit, kaşar peynir ve ekmeği, çayla yedi. Bakan Yıldırım, daha sonra Filyos Belde belediye Başkanı Ömer Ünal'ı ziyaret etti.