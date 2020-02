Yıldırım; Erdoğan'ın adaylığı kararını okudu, vekiller ayakta alkışladı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 316 imza ile alınan grup kararını, AK Parti grup toplantı salonunda kürsüden okudu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışlarken Binali Yıldırım, son başbakan olarak milletvekillerine teşekkür etti. Yıldırım \"Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM\'de, Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanı adaylığı için alınacak grup kararı öncesinde konuştu. AK Parti\'nin icraatlarını anlatan Başbakan Yıldırım, \"İnanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıları sona erdirdik. Özgürlükler alanını olabildiğince genişlettik. Farklılıklarımızı daima zenginlik olarak gördük. Ülkeyi kalkındırdık, refahı ülkenin her köşesine yaydık. Türkiye’nin hayallerini bir bir gerçeğe döndürdük. Milletin istemediği hiçbir hizmeti yapmadık. Biz hizmetkâr olmaktan şeref duyduk. Dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, barajlar yaptık. Sanayicimizle, esnafımızla, çiftçimizle ele ele verdik. Yatırım istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdik. Türkiye’yi şükürler olsun 3,5 kat büyüttük. Demokratik rekabetten hiçbir zaman çekinmedik. Tam 12 kere milletin önüne gittik, milletimize hesap vermeye her zaman hazırız. Türkiye’yi güven ve istikrar çizgisine oturttuk. AK Parti’nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu\" diye konuştu.

\'İHANETLER, KALLEŞLİKLER, BRUTUS\'LER GÖRDÜK\'

Son başbakan olarak milletvekillerine teşekkür eden Binali Yıldırım şunları söyledi:

\"Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye’ye sahip çıktınız. Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 65’inci hükümetinin başbakanı ve son başbakanı olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugünlere kolay gelmedik. Güle oynaya gelmedik. Büyük zorluklar aşarak, büyük badireleri aşarak bugünlere geldik. İhanetler gördük, kalleşlikler gördük, Brutusler gördük, eşi görülmemiş ihanetleri, saldırıları hep beraber göğüsledik. Engelleri aşa aşa geldik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk. Parti kapatma davasıyla, e-muhtıralarla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, Gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, PKK bölücü ve FETÖ terör örgütü kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik. 65’inci hükümet olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız halde demokrasi mücadelesinden milletimizle liderimizin kararlı duruşuyla yüz akıyla çıktık. Muazzam bir liderlikle ülkemizi hainlere teslim etmedik. Milletin emanetine hep beraber sahip çıktık. Bayrağımıza ezanımıza sahip çıktık. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak yolumuza kararlı şekilde devam ettik. Türkiye için yaptığımız hizmetlerin yok olmasına izin vermedik. Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyorlar. Gerekçelerine bakıyorsunuz ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor. Tamamen siyasi, ‘AK Parti’ye nasıl zarar verebilirim seçim sürecinde’ buna göre kurgulanmış bir senaryo. Aziz milletime sesleniyorum; sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur.\"

\'ZARAFET VE NEZAKETTEN ASLA AYRILMAYACAĞIZ\'

Seçim sürecinde zarafet ve nezaketten ayrılmayacaklarını kaydeden Binali Yıldırım şöyle devam etti:

\"AK Parti teşkilatlarının uyumu, birliği Türkiye’nin güvencesidir. Gönül birliği, dava birliği bu birlikteliğin en önemli alanlarıdır. AK Parti siyaseti bir birlik siyasetidir. AK Parti 81 milyonun partisidir. Dilimiz de üslubumuz da milletin dilidir. Bizim üslubumuzu medya belirleyemez. Bizim üslubumuzu şahsi duygularımız belirleyemez. Bu süreçte zarafet ve nezaketten asla ayrılmayacağız. Başkaları siyaseti sadece kavga etmek olarak görebilir. Başkaları siyaseti kara çalma taktikleri üzerine kurgulayabilir. Biz hiçbir zaman böylesi ucuzluklara tevessül etmedik. Kendimizi daima yeniliyor, canlılığımızı muhafaza ediyoruz. Ulaşamadığımız insanlara ulaşma gayreti içindeyiz. AK Parti tartışmasız Türkiye’nin en büyük siyaseti hareketidir. Muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. Bize yakışan milletin umutlarına, beklentilerine, hayallerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Türkiye’nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibre kapılmayacağız. Bize bel bağlayan aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.\"

\'GELECEĞİN TÜRKİYE\'Sİ İÇİN GÜÇLÜ BİR MECLİS GRUBUNA İHTİYACIMIZ VAR\'

Geleceğin Türkiye\'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle dedi:

\"Belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Bunun için Rabbime hamddediyorum. Ve sizlerle bugünlere gelmekten ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. AK Parti’nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz. Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden milletimize başvuruyoruz. Geleceğin Türkiye’si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. İcra ve yasamanın uyumlu bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye’nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya azimliyiz. Küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran’da taşımış olacağız. PKK- FETÖ- DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bizim siyasetimizin esası birlikte bütünlüktür. Bizler bu davanın gönüllü birer neferiyiz hepimiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bütün milletvekili arkadaşlarımın, bütün teşkilatımızı minnetle, şükranla selamlıyorum. Allah Türkiye’nin yolunu da bahtını da açık eylesin.\"

\'BİZİM ÇATIMIZ MİLLET\'

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerde millet iradesinin en güçlü şekilde yönetime yansıyacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

\"25 Haziran parlak bir istikbale atılan ilk adım olacaktır. 25 Haziran’da güçlü iktidar, güçlü Meclis için milletimizin aklına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü şekilde yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin tanımını yapmak gerekirse, güçlü iktidar sürekli istikrar demektir. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye yarınlarına daha güçlü şekilde yürüyecek. Yapacak çok işimiz ve ülkemizin geleceği için çok büyük projelerimiz var. Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayabilir, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri milletvekillerini piyasaya sürsün, bizim adayımız bu toplantımızı yaptıktan sonra bu konuda açıklamamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu şekilde adayımızı belirlemiş olacağız, duyuracağız, daha sonra da yarın inşallah adayımızın müracaatını Cumhur İttifakı\'yla beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile Grup Başkanı olarak ben ve başkanvekili arkadaşlarımla birlikte YSK’ya gidip teslim edeceğiz.\"

316 İMZA İLE ALINAN KARARI OKUDU

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanı adaylığı için 316 imza ile alınan grup kararını kürsüden okudu. Milletvekilleri kararı uzun süre ayakta alkışladı.