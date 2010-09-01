-YILDIRIM: EN AZ 50 GEMİ HAZIRLIK YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - İHH İnsanı Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Filistin'deki ablukayı kaldırmaması halinde gelecek yıl ABD, Kanada, Avrupa ve Ortadoğu'dan en az 50 yardım gemisinin gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığını söyledi. Üsküdar'da, Filistin'e insani yardım taşırken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' filosunda bulunanların bir araya geldiği iftar yemeğinin ardından konuşan Yıldırım, ''Mavi Marmara''ya katılanların aslında bir özgürlük mücadelesi yapan, bedel ödeyen, yiğit, korkusuz, davası için her şeyi feda edebilecek insanlar olduğunu vurguladı. Sadece Filistin'de değil dünyanın birçok yerinde ablukalar olduğunu, bir karar verip öncelikle Gazze ablukasını kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, ''Mavi Marmara'' filosu düzenlediklerini, ama sonucunda İsrail'in baskınıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun gelip, baskınla ilgili kendilerini dinlediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Komisyon, İskenderun'a çekilen gemiyi gördü. 27 Eylül'de İnsan Hakları Komisyonu raporu açıklanacak. Eğer burada duyduklarını yansıtırlarsa Birleşmiş Milletler kendi üzerindeki şaibeyi kaldıracak. Çünkü Birleşmiş Milletler en az iki kere açıklama yaparak, 'Orası Filistin kara sularıdır. İsrail'in orayı kontrol etme hakkı yoktu' dedi. Yani İsrail'e 'korsan' dedi. Biz Mısır kara sularına gidiyorduk. İsrail bizi tutukladıktan sonra gemimizin koordinatlarını kendi kara sularına döndürmek için zorladı. Yani bütün dünyaya dedi ki (Bizim kara sularımıza geldiği için tutukladık).'' Sel felaketine maruz kalan Pakistan'a götürülmek üzere 3 bin tonluk yardım malzemesini yola çıkaracaklarını kaydeden Yıldırım, ''Sloganımız, 'Yükümüz İnsani Yardım, Rotamız Pakistan'. Daha önceki de 'Rotamız Filistin'di. Şimdi diyeceğiz ki; İsrail gelen yardımlara böyle karşılık verdi, Pakistan da gelen yardımları böyle kucakladı. Biraz insanlık öğrenin'' diye konuştu.