Yıldırım düştü; 1 üsteğmen ve 3 er yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Taburunun üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 1 üsteğmen ile 3 er yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaktaki Dağlıca Jandarma Tabur Komutanlığı bölgesine yıldırım düştü.



Yıldırım düşmesi sonucu 1 üsteğmen ile 3 er yaralandı.



Askeri helikopterlerle Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumu ağır olan üsteğmen ile 1 er, tekrar askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesinden alınarak Van Asker Hastanesine sevk edildi.

