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Yaşam

Yıldırım düştü; 1 üsteğmen ve 3 er yaralandı

17 Eylül 2009 23:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Taburunun üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu 1 üsteğmen ile 3 er yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaktaki Dağlıca Jandarma Tabur Komutanlığı bölgesine yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu 1 üsteğmen ile 3 er yaralandı.

Askeri helikopterlerle Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan üsteğmen ile 1 er, tekrar askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesinden alınarak Van Asker Hastanesine sevk edildi.

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