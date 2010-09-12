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Yaşam

Yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 12 katlı binadaki yangına müdahale etmekte güçlü

12 Eylül 2010 03:00

T24- Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 12 katlı binadaki yangına müdahale etmekte güçlük çekti.


Olay, saat 13.30 sıralarında Çıksalın Mahallesi'ndeki Haliç Sitesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sağanak yağış devam ederken, 12 katlı sitenin çatı katına yıldırım düştü. Gürültüyle dışarı çıkan site sakinleri, çatı katının yandığını fark etti.


Olay yerine çağrılan itfaiye erleri, alev alev yanan çatı katını söndürmek için yangın merdiveni uzattı. Bu sırada site sakinleri de tahliye edildi. İtfaiye erleri 12 katlı sitenin çatısındaki yangına müdahalede güçlük çekti. Boş olan dairede kimse olmaması olası bir can kaybını önledi.


Panikle dışarı çıkan bir site sakini, "Ben bu binada oturuyorum. Bomba patlar gibi bir gürültü geldi. Hemen kendimizi dışarı attık" dedi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen yandı.

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