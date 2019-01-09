Yıldırım: Dünyada trafik problemini yüzde 100 çözen büyükşehir yok

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Dünyada İstanbul ölçeğinde bir büyükşehirde trafik problemini yüzde 100 çözen hiçbir şehir yoktur" dedi.

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

Yıldırım, “Belediyelerimizin gündemdeki en büyük konusu ulaşım, trafik, altyapı, yeşil alandır. İstanbul’da bundan farklı değil. Dünyada İstanbul ölçeğinde bir büyükşehirde trafik problemini yüzde 100 çözen hiçbir şehir yoktur” dedi.

Yıldırım konuşmasında ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Eski sistemin başbakanı da tarihe mâl olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Belediye Başkan adayı olan tüm arkadaşlarımın kıymetli görüşlerinin ortaya çıkacağını umuyorum.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Eski sistemin başbakanı da tarihe mâl olmuştur.



Gençler, Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. 94’ün İstanbul’unu bilmiyorlar.

“Bugün mevcut olan mesleklerin yüzde ellisi 25 yıl sonra olmayacak. Yeni meslekler olacak. Sürücüsüz arabalar için belediye başkan adayları ne projeler düşünüyor diye soruyor gençler.”

Yeni sistemle yönetimde karar verme süreçleri hızlandı. Yerel yönetimde kaynak kullanımında dikkatli olunmalı.

Belediyelerimizin gündemdeki en büyük konusu ulaşım, trafik, altyapı, yeşil alandır. İstanbul’da bundan farklı değil. Dünyada İstanbul ölçeğinde bir büyükşehirde trafik problemini yüzde 100 çözen hiçbir şehir yoktur.



İstanbul’a projemiz şudur. İstanbul’u deprem tehditini ortadan kaldıracak çalışmalar, yeşil alan ve çevre hassasiyetini sonuna kadar yönetecek bir çevre anlayışı, ulaşımın, trafiğin eziyet olmaktan çıkacağı bir şehre dönüşmesi.”