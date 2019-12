-Yıldırım: ''Dünyada marka olacağız'' YALOVA (A.A) - 17.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak duruma eriştiğini belirterek, ''Türkiye gemi inşa sanayisi dünyada marka olmaya gidiyor'' dedi. Norveç firması Havyard Group tarafından Faroe Adaları firması Supply Services için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Cemre Tersanesi'nde yaptırılan ''Sjoborg'' adlı platform destek gemisi, törenle suya indirildi. Bakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de iç hatlarda uçakla seyahat eden yolcu sayısının 8,5 milyondan, 52 milyona ulaştığını belirtti. Havacılıkta 2023 hedeflerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: ''Şimdi artık gözümüzü 2023'e diktik. 2023 hedeflerimizi koyduk; 350 milyon yolcuya erişeceğiz, hava taşımacılığında 750 tane, büyük ve orta gövdeli uçağımız olacak, kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Uydumuzu kendimiz yapacağız. 60 milyon yolcu kapasiteli en az 1, 30 milyon yolcu kapasiteli en az 2, 15 milyon yolcu kapasiteli en az 3 tane de hava limanımız olacak. Türkiye havacılıkta da denizcilikte de hava yollarında da dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girecek. Bir ülkenin ihtiyacı olan her türlü gelişmeyi, altyapıyı eksiksiz tamamlayacağız.'' Yıldırım, denizcilik sektöründe yaşanan krize de değinerek, ''Denizcilikte yaşadığımız 2008-2009 krizi geçici bir krizdir. Asıl olan kriz sonrası dönemlere hazır olmaktır, krizi fırsata çevirebilmektir. Bu bölge Yalova'nın hatta Türkiye'nin cazibe merkezi haline geliyor. Altınova altın değerinde bir yer olacak. Hemen şurada dünyanın ikinci büyük köprüsü olacak. Geçenlerde sözleşmesini imzaladık, inşaat başlıyor'' diye konuştu. Türkiye'nin gemi inşa sanayinde marka olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Norveçli dostlarımıza söylüyorum; artık sadece çelik tekne almayı bırakın. Türkiye her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak duruma erişmiştir. Türkiye gemi inşa sanayisi dünyada marka olmaya gidiyor. Römorklarda marka, kimyasalda marka, orta boy gemilerde, orta tonajlılarda, her türlüsünde Türkiye gemi inşaatçıları marka oluyor. O yüzden anahtar teslim anlaşmalara girerseniz bundan sonra daha çok kazanırsınız.''