-YILDIRIM: DİRENİŞ GÖSTERMEYİ ONUR GÖRÜYORUZ İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ''Mavi Marmara'' gemisine İsrail askerlerinin yaptığı saldırı sırasında direniş göstermeyi büyük bir mutluluk, büyük bir onur olarak gördüklerini ve bundan utanmadıklarını belirterek, ''Biz korkak değiliz, siz bizi vurmadınız, kendinizi vurdunuz, şimdi bu pisliğinizi temizleyin'' dedi. ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisinin 219 gün sonra İstanbul'a dönmesi dolayısıyla Sarayburnu Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan İHH Genel Başkanı Yıldırım, ''Mavi Marmara'' gemisinin 22 Mayısta birçok ülkeden ve inançtan insanla yola çıktığını hatırlattı. O zaman kendilerine ''Karşınızda dünyanın en zalim gücü var, siyonistler var. Arkasına Amerika'yı almış olan Ortadoğu'daki mafya devleti var. Siz bunlarla baş edemezsiniz'' dendiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Doğru atom bombası hariç her şeyleriyle saldırdılar. Bu Mavi Marmara'nın etrafına onlarca zodyak, savaş gemileri, helikopterler, F-16'lar, denizaltılarla geldiler ve bomba atmaya başladılar, silah sıktılar. Zannettiler ki korkacağız. Ama şunu unuttular, burada cesur olan sadece Müslümanlar değildi, Yahudiler de Hristiyanlar da cesurdu. Hiç kimse kaçmadı. 9 kardeşimizi şehit ettiler. 50'den fazla arkadaşımızı yaraladılar.'' -''DİRENİŞ GÖSTERMEYİ ONUR OLARAK GÖRÜYORUZ''- İsrail askerlerinin kendilerine ''Neden direniş gösterdiniz'' diye sorduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bize diyorlar ki; 'bizden uzak durun'. Siz Gazze'den, Batı Şeria'dan, Mescid-i Aksa'dan uzak durun, biz de sizden uzak duralım. Bütün dünya halkları siyonizmin pisliğini, yalancılığını gördü. Ey siyonizm, şunu unutma, zannetme ki bu ülkede birliği ve beraberliği bozacaksın. Duyuyoruz, İsrail kaynaklı bir çok provokatif hareketler oluyor. Biz bütün partilerle bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bütün medyayla halkımızla ve özellikle şehitlerimizin aileleriyle gemiye katılanlarla beraber sizin bu pisliğinize karşı çıkacağız. Eğer tekrar Gazze'ye dokunursanız biz de size dokunacağız. Bu sözü nasıl anlarsanız anlayın. Şimdi Gazze'ye saldıracaklarmış. Artık Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Mescid-i Aksa'ya saldırdığınızda İstanbul'a, Londra'ya, Paris'e, Tahran'a, Riyad'a, Mısır'a da saldırıyorsunuz.'' -''MAZLUMİYET NEREDEYSE, MAVİ MARMARA ORADA''- Dünya halklarının harekete geçtiğini ifade eden Yıldırım, ''İlan ediyoruz, biz sadece Akdeniz'e çıkmadık yer yüzündeki bütün limanlara çıktık. Yeryüzündeki bütün mazlumların yanına gittik'' dedi. Mazlumiyet neredeyse Mavi Marmara gemisinin oraya gideceğini ifade eden Yıldırım, ''Mavi Marmara, bir turnusol kağıdıdır, bu gemiye dokunan yanar. Bu gemi insanlığın ortak vicdanıdır. Bu gemiye dokundular, bazı ailelerimizi üzdüler. Bu gemiye dokunmaya devam edilirse gönüllerden herkes düşer'' diye konuştu. İslam ülkelerinin liderlerine de seslenen Yıldırım, Türkiye'nin gösterdiği onurlu tavrı, onlardan da beklediklerini ifade ederek, ''Eğer siz isterseniz siyonizmi, orada bu zulmün elinden uzak tutarsınız. Ama şu ana kadar doğru dürüst bir ses çıkmadı'' dedi. -FURKAN DOĞAN'IN BABASINDAN DUYGULU KONUŞMA- Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, tüm şehitlerin Mavi Marmara ile döndüğünü ve aralarına katıldığını söyledi. ''Bu şahadetlerin ailelere birer mesaj olduğunu'' ifade eden Doğan, ''Şehitlerimiz bize canını infak etmeyi öğretti. Şehitlerimiz silahlı direnişçi değildi. Amaçları yardım malzemesi ulaştırmaktı. Mavi Marmara gemisi, yardım seferlerini sürdürmeli. Şehitlerimizi yaşatmak istiyorsak, onların eylemlerine sahip çıkmalıyız'' dedi. Ahmet Doğan, dün gece saatlerce Çanakkale'deki Kepez Limanı'nda Mavi Marmara gemisine binmek için beklediklerini ancak gemiye alınmadıklarını ve bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Konuşması sırasında duygulanan Doğan, İsrail'e de seslenerek ''İsrail, sen büyük bir hata yaptın. İnsanlık suçu işledin, katilsin, teröristsin. Bunu kabul edeceksin ve buna sebep olanları cezalandıracaksın'' dedi. Törende Mavi Marmara baskınında hayatlarını kaybeden İbrahim Bilgen, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Cevdet Kılıçlar, Ali Haydar Bengi, Necdet Yıldırım, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ile hala yoğun bakımda olan Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri tek tek okundu, vatandaşlar da hep bir ağızdan ''burada'' diye cevap verdi. Törenin sonunda yakınlarını kaybeden ailelere çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra ailelerle gemide bulunan gönüllüler, ''Mavi Marmara'' gemisini gezdi. Vatandaşlar da gemiyi gezmek isteyince, geminin kapısında bir süre izdiham yaşandı.