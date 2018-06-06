Yıldırım: Diğer tarafta yıkım ekibi var (2)

\'YAVRULARIMIZI DAĞA KALDIRDILAR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı mitinginin ardından Doğubayazıt ilçesinde Arkoz Çimento Fabrikası\'nın açılışına katılarak, incelemelerde bulundu. Helikopterle Iğdır\'a geçen Yıldırım, Zübeyde Hanım Bulvarı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, hiçbir bölücü terör örgütünün kardeşliğimizi bozamayacağını vurguladı. Başbakan olarak göreve geldiği 24 Mayıs 2016\'da söylediği ilk şeyin, terörü Türkiye\'nin, milletin gündeminden çıkarmaya ahdettiği olduğunu belirten Yıldırım, \"Milletimizin içi rahat olsun. \'Bu ülkeden terörün kökünü kazıyacağız\' dedim. Hamdolsun terörü bitirme noktasına geldik mi? Şimdi kaçacak delik arıyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar. Nereye giderse gitsinler, enselerindeyiz. Kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Kalkınmamızı bunlar geciktirdi. Gençlerimizi, yavrularımızı, körpecik yaşında dağa kaldırarak hayatlarını kararttılar. Kalem tutması gereken ellere silah tuttutarak bu milletin üzerine sürdüler. Bu alçaklar ülkemize ,milletimize çok zarar verdiler. Ama Iğdırlı, Kürt, Azeri kardeşlerim bir oldu, beraber oldu, bu alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Cumhurbaşkanımız milletimizle beraber dik durdu çetelere karşı, PKK\'ya, DAEŞ\'e karşı amansız mücadele verdik\" diye konuştu.

Çiftçilere tarım desteğini 7 kat artırdıklarını belirten ıldırım, Türkiye\'nin tarımda Avrupa\'nın birincisi olduğunu söyledi. Gübrede KDV\'yi tamamen kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Bazı adaylar diyor ki; \'Mazotu ucuzlatacağız.\' Sizin haberiniz yok, AK Parti mazot desteği veriyor. Kullandığınız mazotun yarısı sizden, yarısı bizden bu sene uygulamayı başlattık. Birçok alanda Cumhuriyet tarihinin rekor desteklerini vermeye devam ediyoruz. Bütün bunları Iğdırlıların milletimizin duası ve desteğiyle sağladık. Ekonomisiyle dış politikasıyla, huzuruyla, kardeşliğiyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Demokrasimize değerlerimize sahip çıkarak Türkiye\'yi daha güçlü hale getireciz. Iğdır\'ı daha da kalkındıracağız. Terörün olduğu yerde kalkınma olmaz, fabrika olmaz. Doğubayazıt\'ın orada bir çimento fabrikası açtım. 600 kişi çalışıyor. Bin kişi de onlara dışardan destek veriyor. Bu fabrikanın yapılmaması için terör örgütü gece gündüz tehdit yaptı. Makineleri, şantiyeyi yaktı. Onlara inat, \'inat da bir murattır\' dedik. O fabrika yapıldı, bacası tütüyor, üretim yapıyor, kardeşlerimize iş aş sağlıyor. Hoşgörüylü birbirimize daha çok kenetleneceğiz\" dedi.



Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)-