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Politika

YILDIRIM: DEVLETTE İŞLER KALMAZ İZMİR (A.A)

29 Temmuz 2011 23:14

-YILDIRIM: DEVLETTE İŞLER KALMAZ İZMİR (A.A) - 29.07.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemesine ilişkin, ''Emeklilik tek taraflı irade beyanıdır. Devlette işler kalmaz, devlette süreklilik esastır'' dedi. Bakan Yıldırım, İzmir programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaretinin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın emekliliklerini istediğini hatırlatan gazetecilerin, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu: ''Bana gelen bilgi emekliliklerini istemişler. Hayırlı uğurlu olsun, ne diyelim? Emeklilik tek taraflı bir irade beyanıdır. Bunun değerlendirilecek bir yanı yok.  Devlette işler kalmaz, devlette süreklilik esastır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbirimiz ilanihaye bir görevde kalacağız diye bir şey yok. Tek taraflı irade beyanıdır. Emekliliklerini istemişlerdir, gereği yapılır.''

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