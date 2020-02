Yıldırım: Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan\'da yaptığı konuşmada, \'\'Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız\'\' diyerek dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile olan anısıyla salondakileri güldürdü.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Erzincan\'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi\'nde düzenlenen, \'2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü\' çalıştayına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önemine değinen Yıldırım, engelliliği engel olmaktan çıkarmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. 2006\'dan itibaren kanunların tamamından özürlü, sakat ifadelerinin ayıklanıp tek engelli tanımı konulduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, birçok mevzuatın buna göre düzenlendiğini belirtti. Yıldırım konuşmasında özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin işlerini yapmaya kalkışması durumunda sadece istihdam edeceği personelin parasını karşılayamayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Elli bin insanımız bu işten ekmek yiyor. Engellilerin eğitimini yapıyor ve ayrıca, tesis, gidiş geliş yol parasıyla devleti de bu anlamda büyük bir yükten kurtarıyor. Devlet sizin kadar da başarılı yapamaz onu da söyleyeyim. Mevzuat diye bir şey var, sizde mevzuat hazretleri yok. Devletin her işinde mevzuat vardır, mevzuatın önüne geçmek zordur, bunu yapanlarda cezasız kalmaz. Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız. Bir gün bir genel müdür yardımcısını görevden aldım. Cumhurbaşkanı da Sayın Ahmet Necdet Sezer, geri gönderdi, iade etti. Görevden alınması uygun değildir. Türkiye\'de binlerce genel müdür yardımcısı var. Merak ettim biliyor mu tanıyor mu? acaba. Randevu aldım gittim, \'Sayın Cumhurbaşkanım ben bu arkadaşı görevden aldım siz iade ettiniz. Tanıyor musunuz bu arkadaşı?\' dedim. \'Yok\' dedi. \'Peki niye böyle bir tasarrufta bulundunuz\' dedim. \'Dosyasına baktırdım hiçbir şeyi yok\' dedi. Bende işte tam onun için aldım. Adam hiçbir iş yapmamış ki bir şey olsun dosya da. Ömrü boyunca hiçbir sorumluluk almamış, hiçbir şeye imza atmamış, ne olacak dosyada. Tertemiz. Bizim Nazmi Amca vardı ayakkabıcı, muzip bir adamdı, gelen müşteriler soruyor, sağlam bir ayakkabı ver bana Nazmi amca çok sağlam olsun. O da raftan indirir bu ayakkabı çok sağlam diyordu, hiç giymezsen 10 sene giyersin derdi.\"

Yıldırım konuşmasında ayrıca Türkiye\'nin sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğinin altını çizerek; \"Türkiye\'nin toplam sosyal destekleri 2002\'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor. Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var\" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, çalıştayın ardından Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserine katıldı. Yıldırım, Uğur Işılak\'ın sahne aldığı konserin ardından millet bahçesi ve kıraathanesinin açılışını yaptı.

