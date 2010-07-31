-YILDIRIM, DENEME SÜRÜŞLERİNE KATILDI İZMİR (A.A) - 30.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aliağa-Menderes raylı sistem projesi kapsamında kullanılacak vagonların test sürüşlerine katıldı. Yıldırım, Alsancak Garı'ndan Adnan Menderes Havalimanı'na deneme seferleri yapan hafif raylı sistem vagonlarına İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve üst düzey yetkililerle birlikte bindi. Bakan Yıldırım, deneme seferi sırasında vatmandan vagonlarla ilgili bilgi aldı, rayların yanındaki korkulukların standart hale getirilmesi için yetkililere talimat verdi. Yıldırım'ın da bulunduğu vagonun hareket ettiği sırada rayların üstünden çocukların geçmesi üzerine vagon hız kesti. Adnan Menderes Havalimanı'nda vagondan inen Bakan Yıldırım'a Alsancak'tan gelen makam aracının yetişememesi nedeniyle, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait minibüs tahsis edildi. Yıldırım, Çeşme'deki programına katılmak üzere havalimanından ayrıldı.