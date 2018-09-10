Yıldırım Demirören'den İsveç Futbol Federasyonu'na ziyaret

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson\'u ziyaret etti.

A Milli futbol takımının İsveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İsveç Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA 1\'inci Başkanvekili Karl-Erik Nilsson ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi. Solna kentindeki yemeğe TFF 1\'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Genel Direktörü Şeref Yalçın ile İsveç Federasyonu Genel Sekreteri Håkan Sjöstrand katıldı. UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson ile UEFA delegesi Peader Ryan da yemekte yer aldı.

Heyetleri arasındaki yemek, karşılıklı başarı dilekleri ve hediye takdimleri ile sona erdi.

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