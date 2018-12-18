Yıldırım Demirören'den İstanbul Valisi'ne ziyaret

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya\'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valiliği\'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanı Yıldıtrım Demirören ile birlikte TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette başkan Demirören, Vali Ali Yerlikaya\'ya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

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