Yıldırım Demirören'den 3 yıl sonra Beşiktaş sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 3 yıl sonra Beşiktaş maçını stattan izleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpte 2004-2012 yılları arasında başkanlık yapan Yıldırım Demirören, 2012 Şubat ayında görevinden istifa etmişti. O tarihten bu yana Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Demirören, görev süresi boyunca Beşiktaş karşılaşmasını stattan takip etmemişti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Brugge ile deplasmanda yapacağı maç için Belçika'ya gidecek olan Demirören, karşılaşmada Jan Breydel Stadı'ndında olacak.